Starmer dice que redes sociales deben poner fin al deslizamiento infinito en las pantallas

Ilustración fotográfica de varias aplicaciones en la pantalla de un teléfono móvil.

​El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que las plataformas de redes ‌sociales como Instagram y ‌TikTok deben tomar medidas para evitar que los usuarios jóvenes pierdan horas deslizándose sin pensar por una sucesión interminable de videos.

El Reino Unido, al igual que otros países, está considerando restringir el acceso de los niños a las redes ​sociales y está ⁠probando prohibiciones, toques de queda y límites ‌de tiempo de uso de las ⁠aplicaciones para ver cómo afectan ⁠al sueño, la vida familiar y el rendimiento escolar.

"Estamos consultando si debería haber una prohibición para ⁠los menores de 16 años", declaró Starmer ​a BBC Radio. "Pero creo que es ‌igualmente importante afirmar que, ‌en mi opinión, los mecanismos adictivos de ⁠desplazamiento son realmente problemáticos. Deben desaparecer".

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Las compañías de redes sociales han diseñado algoritmos destinados a fomentar un comportamiento adictivo, y los padres están ​pidiendo ‌al Gobierno que intervenga, afirmó Starmer.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, ⁠y Grecia e Indonesia también han promulgado prohibiciones similares.

Más de 45.000 personas ya han respondido a su consulta sobre la seguridad de los niños en Internet, según informó el Gobierno británico, que añadió que aún hay tiempo para participar antes de la ‌fecha límite del 26 de mayo.

"Queremos escuchar a las madres y los padres que están preocupados por el tiempo que sus hijos pasan en Internet y por lo que ven", dijo la secretaria ‌de Tecnología, Liz Kendall.

"Queremos escuchar a los adolescentes, que saben mejor que nadie lo que supone crecer ‌en la ⁠era de las redes sociales. Y queremos conocer la opinión de las familias ​sobre los toques de queda, los chatbots con inteligencia artificial y las funciones adictivas", agregó.

Con información de Reuters