8 peligros para quienes estudian y trabajan desde casa: así podés proteger tus datos

Fuente: Splashtop.

El modelo híbrido se consolidó: millones de personas combinan el trabajo y el estudio remoto como parte de su rutina. El problema es que el hogar no tiene los mismos controles de seguridad que una oficina o una institución educativa. Conocer los riesgos es el primer paso para reducirlos

1. Red WiFi doméstica insegura

Los enrutadores WiFi vienen con una contraseña predeterminada que a menudo es relativamente fácil de descifrar. Los trabajadores remotos deben establecer una contraseña única y pueden modificarla fácilmente a través de la página de configuración del enrutador escribiendo la dirección del router en el navegador. Cambiar también el nombre de la red (SSID) dificulta identificar el equipo.

2. Phishing y correos fraudulentos

Es el ataque más frecuente y el más efectivo. Los correos electrónicos fraudulentos están diseñados para engañar a los usuarios y obtener información confidencial como contraseñas o datos financieros. Verificar siempre el remitente antes de hacer clic en cualquier enlace o descargar adjuntos es el hábito más eficaz contra este tipo de ataque.

3. Dispositivos personales sin protección adecuada

Uno de los riesgos de seguridad más importantes del trabajo remoto es el uso de dispositivos personales para conectarse a redes y sistemas corporativos. Estos dispositivos a menudo no tienen el mismo nivel de ciberseguridad que una computadora corporativa. Los teléfonos inteligentes personales a menudo no utilizan cifrado para proteger los datos personales.

4. Contraseñas débiles o reutilizadas

Usar la misma contraseña en múltiples servicios multiplica el daño ante cualquier filtración. La recomendación es siempre contraseñas largas y únicas para cada cuenta, complementadas con autenticación de dos factores (2FA) en todos los servicios que lo permitan.

5. Software desactualizado

Los sistemas operativos, navegadores y aplicaciones con actualizaciones pendientes tienen vulnerabilidades conocidas que los atacantes explotan activamente. Mantener todo actualizado cierra esas puertas de entrada automáticamente.

6. Conexión a redes WiFi públicas sin VPN

Un 18% de los usuarios latinoamericanos se conecta a redes WiFi públicas sin verificar su seguridad. Estas prácticas aumentan significativamente la exposición de datos personales y financieros a posibles riesgos cibernéticos. Usar una VPN antes de conectarse a cualquier red pública cifra el tráfico y protege las credenciales en tránsito.

7. Falta de copias de seguridad

Sin backups regulares, un ataque de ransomware o una falla de hardware puede significar la pérdida total de archivos de trabajo o estudio. Guardar copias en un servicio en la nube y en un disco externo es la mejor protección contra ese escenario.

8. Compartir información sensible en herramientas no seguras

Compartir información confidencial a través de herramientas de intercambio de archivos puede dejar los datos vulnerables a ser interceptados, especialmente mientras están en tránsito. Usar plataformas que ofrezcan cifrado de extremo a extremo para comunicaciones que incluyan datos sensibles reduce considerablemente ese riesgo.