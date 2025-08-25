Furor por el nuevo celular plegable con cámara de 200 MP y una batería que rompe la lógica

El nuevo celular Honor Magic V Flip 2 se consagra como un "campeón" en autonomía, pero también en el apartado de fotografía.

HONOR vuelve a la carga con una jugada audaz en el mundo de los celulares plegables. La marca china lanzó el Magic V Flip 2, un dispositivo que le propina un golpe directo al mentón al Galaxy Z Flip 7 de Samsung con una característica que rompe todos los esquemas: una batería masiva de 5.500 mAh.

Esta batería de silicio-carbono del HONOR Magic V Flip 2 redefine la experiencia de un plegable de este tipo. Para entender la magnitud de la proeza, basta con compararlo con su rival directo: el Galaxy Z Flip 7 que Samsung presentó en julio se queda en apenas 4.300 mAh. Estamos hablando de una diferencia abismal de 1.200 mAh entre ambos.

HONOR además le sumó una carga rápida por cable de 80 W, inalámbrica de 50 W e inversa de 7,5 W. Con esta autonomía, la compañía asegura que los usuarios tendrán más energía que con los plegables típicos, que suelen sufrir para llegar al final del día.

Pero el nuevo Magic V Flip 2 no solo es un campeón en autonomía, también en fotografía. En la parte trasera, HONOR montó una increíble cámara de 200 Mpx (con un sensor 1/1.4 pulgadas, apertura f/1.9 y OIS) y una ultra gran angular de 50 Mpx (120 grados). En el frontal, una de 50 Mpx para selfies, lo que lo convierte en uno de los móviles tipo "concha" más ambiciosos en este campo.

Las pantallas son otro punto alto. La pantalla principal interna es una LTPO OLED de 6,82 pulgadas con resolución de 2.868 x 1.232, una tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo brutal de 5.000 nits. La pantalla externa, que cubre toda la superficie del dispositivo, es una LTPO OLED de 4 pulgadas con una resolución de 1.200 x 1.092 y alcanza los 3.600 nits de pico de brillo.

En sus entrañas, el corazón del equipo es el chip Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 16 GB de RAM y un almacenamiento interno de 1 TB. Con esta configuración, vuelve a sobrepasar al plegable de Samsung, que se queda en los 512 GB de almacenamiento. El celular fue lanzado en China con MagicOS 9.0.1 sobre Android 15 y trae consigo funciones de IA similares a las de los Google Pixel 10, como "AI Smart Cutout" y "AI Stylized".

Otros detalles del nuevo celular de Honor y su disponibilidad

El Magic V Flip 2 también suma detalles de peso como certificaciones IP58 / IP59, certificación SGS de resistencia, altavoces estéreo, WiFi 7, Bluetooth 5.3 y NFC. La marca lo lanzó en cuatro colores: púrpura, blanco, gris y una edición limitada en azul.

El precio en China arranca en los 660 euros al cambio para el modelo base de 12 GB + 256 GB, con versiones de hasta 16 GB + 1 TB. El lanzamiento oficial en el mercado chino está programado para el 28 de agosto. Según Gizmochina, HONOR no confirmó la disponibilidad global, pero con estas especificaciones y una batería brutal, podría poner en aprietos a fabricantes como Samsung y Motorola en los mercados de Europa y Estados Unidos.