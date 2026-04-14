El hallazgo de un cuerpo marcó a un paraje en el siglo XIX y terminó teniendo un nombre oscuro para siempre: la historia en la Ruta 9

Muchas veces pasamos por lugares y ni siquiera nos preguntamos cuáles son sus orígenes. Porque, sí, las ciudades no siempre fueron tal cual las conocemos hoy en día. En algunas ocasiones, ese pequeño trozo de historia se encuentra en el nombre del sitio como ocurre con un pueblo muy particular de la localidad de Hernando, ubicada en la provincia de Córdoba.

Se trata de "La Negra Muerta", un punto en el mapa que le sirve, tanto a locales como a turistas, de referencia para llegar a otros destinos, es decir, un auténtico lugar de paso. Pero detrás de sí mismo existe una trágica historia que no muchas personas se animan a contar.

La historia de la misteriosa mujer que dio nombre a un pueblo de Córdoba

Se encuentra específicamente a 15 kilómetros de Hernando, un lugar que contaba con bañados y lagunas que actualmente ya no existen. En esos tiempos, muy cerca de la zona, según cuenta la leyenda, una mujer fue capturada por un grupo de aborígenes ranqueles. Pocos días después, se escapó y para que nadie la encuentre se escondió en un monte.

El paradero de esta mujer fue un completo misterio por meses hasta que un día salió de su refugio debido a que una serpiente yarará la había picado. Rápidamente acudió a buscar ayuda de los pobladores del lugar. Sin embargo, nadie escuchó sus suplicios. El veneno recorrió todo su cuerpo provocándole finalmente la muerte en solo unos segundos.

A las horas, un conjunto de habitantes halló el cuerpo de la mujer justo al lado de una laguna. Nunca nadie reclamó por ella y jamás se pudo saber su identidad. Con el tiempo las personas nativas del lugar comenzaron a nombrar ese trayecto como "El Camino de la Negra Muerta" e incluso colocaron una cruz en su honor.

El robo de la cruz en honor a la mujer

Según el relato de la docente Vilma Marengo, alguien hurtó esa cruz de palo, dejando al lugar huérfano de la insignia que recuerda a aquella mujer que hace décadas falleció ahí. La escritora Liliana Marescalchi recogió el testimonio de la profesora Marengo y realizó un libro sobre la historia de la mujer muerta en ese paraje rural. Entre los pobladores de Hernando, la desaparición de la cruz caló hondo: solo quedaron los ladrillos y un trozo de tela que la rodeaba. No obstante, tanto para Vilma como para Liliana, ese sitio siempre será un símbolo que, de ninguna manera, olvidará la conmovedora historia de esa mujer que dio nombre al lugar.

¿Dónde queda la ciudad de Hernando?

Para aquellos curiosos que quieran visitar Hernando y "El Camino de la Negra Muerta" deberán viajar hasta el norte de la provincia de Córdoba. Desde Buenos Aires, son en total 600 kilómetros y la opción más sencilla para viajar hasta allí es en auto por Ruta Nacional 9. El viaje tiene una duración de siete horas.