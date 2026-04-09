El destino argentino que será "el mejor lugar del mundo" para observar el Eclipse Solar Anular 2027

Una ciudad argentina comenzó la cuenta regresiva para recibir a miles de turistas que podrán presenciar el gran eclipse solar anular 2027, dado que los expertos la consideran "el mejor lugar del mundo para observarlo". Se trata de Esquel, en la provincia de Chubut.

La cordillera chubutense será el escenario privilegiado en el que miles de turistas podrán observar el fenómeno astronómico en febrero de 2027. Será una oportunidad única para presenciar un evento que no se repetirá en esta parte del mundo hasta diciembre de 2048.

Durante el eclipse, la Luna cubrirá aproximadamente el 92,8% del Sol, creando un espectáculo único que recorrerá el sur de Argentina.

¿Por dónde pasará el Eclipse Solar Anular de 2027?

Según el guía de turismo Pablo Gerez, por la zona de Esquel y Trevelin y pasará la franja central del fenómeno "cuando la Luna proyecte la sombra sobre la superficie de la Tierra".

"El trayecto del eclipse cruzará exactamente por Esquel, Trevelin, Nahuelpan y parte del Área Natural Protegida Piedra Parada", agregó Gerez, coincidiendo con la información del sitio Time and Date.

El eclipse tendrá una duración de tres horas y 12 minutos en la fase parcial; y de siete minutos y 31 segundos en la etapa anular, momento exacto en que la Luna se ubicará entre el Sol y la Tierra, formando un "anillo de fuego".

¿Por qué Esquel es el mejor lugar para presenciar el eclipse del 2027?

Dada su trayectoria, el eclipse cruzará exactamente a 10 kilómetros de Esquel, cerca de Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona cercana a Piedra Parada. Esto permitirá observarlo con más precisión que en otros lugares de la Patagonia.

Además, la falta de contaminación lumínica y la escasa actividad industrial permitirán observarlo con claridad, pese a que la trayectoria del eclipse es similar a la de ciudades de la Costa Atlántica bonaerense.

Destaca la pureza de sus cielos, con noches estrelladas y de oscuridad profunda. También su entorno natural, con estepa patagónica y el bosque andino, se presenta como el destino ideal para observar eventos astronómicos.

Pero también destacan las actividades que se pueden hacer en Esquel, como canopy, parapente y cabalgatas, además de recorrer los viñedos más australes del mundo y conocer lagos, ríos, lagunas y el Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio de la Humanidad distinguido por la UNESCO desde 2017.

Los turistas podrán encontrar todo lo que necesitan en cuanto a servicios: alojamientos, gastronomía patagónica y experiencias cautivantes. Para esperar el eclipse habrá campamentos astronómicos con baños, comidas, enchufes y noches de astroturismo.

¿Desde dónde puedo observar el eclipse en Esquel?

El eclipse podrá contemplarse desde la misma ciudad sin la necesidad de trasladarse cientos de kilómetros, pero también hay lugares como: