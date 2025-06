Ondol: el truco infalible que usan en Corea del Sur para calefaccionar el hogar

El ondol consiste en una red de tuberías ubicadas bajo el suelo que permiten que el aire caliente circule y se distribuya de manera uniforme en toda la habitación, creando un ambiente cálido sin la necesidad de radiadores o estufas. Originalmente, este sistema aprovechaba el calor de un fuego en la cocina, el cual se canalizaba a través de conductos subterráneos.

En la actualidad, las versiones modernas producen calor a través de calderas de gas o eléctricas, mientras conservan la esencia del método ancestral. Este enfoque no solo se traduce en un uso eficiente de la energía, sino que también proporciona un confort excepcional. Al calentar desde el suelo, se eliminan las corrientes de aire frío que suelen molestar durante el invierno. Además, la estética del hogar mejora considerablemente, ya que, al no depender de elementos visibles como radiadores, el espacio se mantiene más limpio y ordenado.