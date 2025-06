Chau frío: 5 trucos para mantener el hogar calefaccionado sin gastar de más

5 trucos esenciales para calefaccionar tu hogar.

El invierno se hizo presente en Argentina y con él, el gran desafío de mantener el hogar calentito. En un montón de casas, la calefacción no siempre está al alcance de la mano, ya sea por los altos costos de la energía o porque simplemente no hay estufas. Pero no todo está perdido, hay ciertos trucos que podés aplicar para combatir el frío sin necesidad de gastar de más.

Por ejemplo, una excelente opción es usar alfombras. El frío del piso puede ser un verdadero dolor de cabeza cuando se trata de mantener la calidez del hogar. Las alfombras funcionan como una barrera, ayudando a aislar el frío del suelo y haciendo que el ambiente se sienta más cálido. Si no tenés alfombras a mano, tirá una manta o usá esos acolchados que ya no utilizás, ¡cualquier cosa suma!.

Otro consejo clave para no pasar frío de más es cerrar bien las ventanas y puertas. Filtraciones de aire son el enemigo número uno cuando hablamos de perder el calor. Así que asegurate de sellar cualquier rendija "traidora" y, si tenés burletes autoadhesivos, mejor aún. Como truco extra, podés poner trapos enrollados en la parte baja de las puertas para que el frío no entre a raudales.

Otros trucos para mantener la casa calefaccionada

La disposición de los muebles también juega un papel clave. Si tenés sillones o mesas que bloquean la luz solar o la salida de aire caliente, ¡es hora de reubicarlos! Dejá que la luz natural entre por las ventanas orientadas al norte o al oeste, que son las que más calor recibieron durante el día. Además, asegurate de que nada tape tus fuentes de calor, como estufas o radiadores, para que funcionen al máximo

Prender velas puede ser otro detalle que te ayuda a sentirte más cómodo en casa. Aunque no son tan potentes como una estufa, el calor que producen puede aumentar un poco la temperatura en espacios pequeños. Eso sí, no te olvides de la precaución: apagalas siempre cuando te vayas o antes de dormir.

Por último, cerrá las cortinas apenas cae el sol. Si bien durante el día es bueno dejarlas abiertas para aprovechar el calor del sol, al llegar la noche, las cortinas gruesas actúan como una gran barrera térmica. Si tus cortinas son livianas, una solución económica es colgar mantas por detrás o poner una tela más pesada como segunda capa.