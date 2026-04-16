Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) anunció la reapertura de la estación Malabia de la línea B, que une los barrios de San Nicolás (Leandro N. Alem) y Villa Urquiza (Juan Manuel de Rosas), luego de permanecer cerrada desde diciembre por las obras realizadas en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones.

El objetivo de las obras es "mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios". La apertura está pautada para el viernes 17 de abril, por lo que los usuarios podrán descender nuevamente en la estación del barrio porteño de Villa Crespo.

Durante cuatro meses, se realizaron tareas de impermeabilización, pintura, colocación de revestimientos cerámicos, reparación de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Qué obras se realizaron en la estación Malabia

En cuanto a impermeabilización, se ejecutaron trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. También se trabajó en la restauración de un mural y de antiguo nomenclador "Canning".

El proyecto llevó a la intervención de los sectores correspondientes a accesos, galerías de escaleras (pedestres y mecánicas) y andenes. De esta manera, apuntaban a una "mejor circulación por las estaciones, al transformarla en espacios más cómodos, ordenados y con mayor iluminación".

Las estaciones reformadas

Durante el Plan de Renovación se pusieron en "valor" las estaciones Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B); San Martín (Línea C); Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz, Palermo y Plaza Italia (Línea D); y Jujuy (Línea E).

Además, se renovaron trece paradores del Premetro (Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz).

También comenzaron las obras en Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), y se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Cuánto sale el subte en abril 2026

Los valores vigentes para el subte en abril son los siguientes:

Primeros 20 viajes: $ 1414,00

Viajes 21 a 30: $ 1131,20

Viajes 31 a 40: $ 989,80

A partir del viaje 41: $ 848,40

Este esquema busca incentivar el uso frecuente del servicio, con descuentos automáticos que se aplican a medida que avanza el mes. Por su parte, el Premetro mantiene una tarifa unificada de $494,90, sin variaciones por cantidad de viajes.