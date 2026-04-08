Quiénes pueden viajar gratis en transporte público en abril 2026: los grupos de personas habilitados

Viajar gratis en abril de 2026.

El transporte público volvió a quedar en el centro de la escena luego de la última suba tarifaria del 4,9%, que llevó el boleto mínimo a más de $700 en la Ciudad y cerca de $900 en el conurbano. En ese contexto, viajar gratis dejó de ser una excepción para convertirse en una posibilidad concreta para miles de usuarios.

Con nuevas promociones de bancos y billeteras digitales, el sistema de pagos empezó a ofrecer reintegros de hasta el 100% del valor del pasaje. Estos beneficios funcionan como un “salvavidas” frente al impacto del ajuste en el costo de vida.

Quiénes pueden viajar gratis en abril 2026

A diferencia de años anteriores, ya no se trata solo de beneficios sociales tradicionales. Hoy, cualquier usuario puede acceder a viajes gratuitos si cumple ciertas condiciones vinculadas al método de pago.

Entre las opciones más destacadas aparecen billeteras virtuales como Mercado Pago, que ofrece reintegros del 100% en transporte (hasta $10.000) para usuarios con el beneficio activo en su cuenta.

También se suma Naranja X, que permite recuperar el total del gasto en colectivos y subtes pagando con tecnología NFC, con un tope similar por tarjeta. La billetera digital Cuenta DNI, por otro lado, ofrece reintegros completos en colectivos para quienes utilicen tarjetas Visa Débito del Banco Provincia vinculadas a la app.

Pagar el subte con el celular.

Bancos y NFC: la nueva clave para no pagar

El factor común detrás de estos beneficios es la tecnología NFC, que permite pagar acercando el celular o la tarjeta al lector. En este esquema, tarjetas Visa Débito de distintos bancos también acceden a reintegros del 100%.

Plataformas como MODO, en conjunto con entidades como Banco Galicia, Santander, Macro e ICBC, replican esta lógica con promociones similares.

En todos los casos, los reintegros tienen un tope cercano a los $10.000 mensuales y se acreditan en la cuenta del usuario, no en el momento del viaje.

Tarifa Social SUBE para pagar $0 o casi nada

Uno de los pilares del sistema es la Tarifa Social SUBE, que otorga un descuento cercano al 55% para beneficiarios de programas sociales como AUH, AUE o pensiones no contributivas. Si bien no siempre implica gratuidad total, combinada con otros beneficios puede reducir el costo del viaje a cero. Por eso, mantener la tarjeta registrada y actualizada es fundamental para no perder el descuento.

El contexto: tarifas en alza y estrategias de ahorro

El aumento reciente llevó el boleto de colectivo en el conurbano a valores que van desde $871,30 hasta más de $1100 según la distancia, mientras que el subte en la Ciudad de Buenos Aires ya cuesta $1414. En ese escenario, combinar beneficios -como promociones bancarias, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto- puede reducir el gasto mensual a cero o a valores mínimos.