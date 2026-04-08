Cómo viajar gratis en transporte público con Cuenta DNI en abril 2026: esta es la forma

Pagar con NFC.

En un escenario donde el transporte público impacta cada vez más en el bolsillo, Cuenta DNI suma una herramienta que promete aliviar gastos cotidianos. Durante abril de 2026, quienes utilicen la tecnología NFC podrán acceder a un reintegro del 100% en sus viajes dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La iniciativa, impulsada por el Banco Provincia, busca acelerar la adopción de pagos digitales sin contacto. En ese sentido, la entidad bancaria premia a los usuarios que vinculen su tarjeta Visa Débito a Cuenta DNI y operen directamente desde el celular.

Viajar gratis: cómo funciona el reintegro del 100%

El beneficio alcanza a viajes en colectivo, subte y premetro, siempre que se pague con la tarjeta Visa Débito del banco asociada al celular mediante NFC. En esos casos, el usuario recibe el reintegro total del pasaje.

El programa está disponible todos los días y tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta. El dinero no se acredita en el momento, sino que se devuelve en la cuenta del usuario en un plazo posterior, según los consumos realizados con esta modalidad.

Pagar con NFC.

Paso a paso: cómo activar el beneficio en Cuenta DNI

Para acceder al reintegro, es necesario completar una serie de pasos simples dentro de la aplicación:

Descargar o actualizar la billitera digital Cuenta DNI desde la tienda del celular. Iniciar sesión y validar identidad (con reconocimiento facial si corresponde). Ir a la sección “Tarjetas” y seleccionar la predeterminada. Activar la opción “Pagar con NFC”. Realizar el pago acercando el celular al lector en el transporte.

Un dato clave: el beneficio solo funciona con pagos sin contacto mediante NFC. No aplica si se utiliza QR u otras billeteras digitales.

Más descuentos en abril: del súper a las carnicerías

El reintegro en transporte se suma a una batería de promociones que la app mantiene durante todo abril. Entre las más destacadas aparece el 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía —incluidas carnicerías— con un tope semanal de $5.000.

También hay beneficios en supermercados y grandes cadenas: 30% en COTO los jueves con NFC, 20% en Chango Más, 10% en Carrefour los miércoles y 15% en Josimar, entre otros. A esto se agregan descuentos del 25% los fines de semana y hasta 40% en ferias bonaerenses.

El esquema refleja una estrategia sostenida del banco para posicionar a Cuenta DNI como una herramienta central en la economía diaria, en un contexto donde cada reintegro cuenta.