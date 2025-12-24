Para el operativo de esta noche se usará el “método embudo”, un sistema en el cual se obliga a bajar la velocidad, se libera el tráfico si se generan embotellamientos y mejora la seguridad del personal.

En medio de la noche de Navidad, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un operativo de 30 puestos adicionales de control de alcoholemia en distintos barrios. Con esta acción buscan reforzar la estrategia preventiva en un contexto donde no faltarán las copas de más.

Uno de cada cinco accidentes de tránsito está vinculado al consumo de alcohol, informó el gobierno de Jorge Macri. Para el operativo de esta noche se usará el “método embudo”, al que se definió como un sistema en el cual se obliga a bajar la velocidad, se libera el tráfico si se generan embotellamientos y mejora la seguridad del personal.

De cuánto es la multa por manejar con alcohol en sangre

Según la agencia Noticias Argentinas, en caso de detectarse a un positivo de entre 0,5 y 1 gr/l de alcohol en sangre, se les aplicará una multa de 150 UG, lo que equivale a $ 119.776, 5, o de 1000 UF, que son $ 798.510, según corresponda el caso.

También se les aplicará una inhabilitación de la licencia de conducir por un período de dos a cuatro meses. Este plazo se puede reducir a la mitad si la persona aprueba el curso de seguridad vial.

Tanto la retención de la licencia como el acarreo del vehículo forman parte ineludible de la medida. En cuanto al valor de las multas, también se informó que la sanción puede ser más grave si se detecta que los conductores superan el gramo de alcohol por litro de sangre.

La sanción económica asciende de 300 UF (unos $ 239.553) a 2000 UF ($ 1.597.020). También está la posibilidad de aplicar un arresto de 1 a 10 días, como así también de manera automática la inhabilitación de la licencia de conducir por un periodo de entre cuatro meses a dos años.

En este último caso, uno de los más graves, la sanción no queda en suspenso, como en el caso de la primera por aprobar el curso de seguridad vial.

Qué sucede si me niego al control de alcoholemia

Quienes se nieguen a cumplir con el control recibirán una penalidad de 1000 UF, que representan $ 798.510 y el vehículo será acarreado de inmediato.

Durante 2025, los agentes de tránsito porteño realizan más de 470 mil controles, que dieron un 0,97% de positividad. Además, alrededor de 4271 registros fueron retenidos este año.

Nochebuena y Navidad: cómo funcionarán los servicios en Ciudad de Buenos Aires en

La planificación del gobierno porteño apunta a garantizar la atención ante emergencias, ordenar el funcionamiento urbano y dar previsibilidad a vecinos y vecinas en días atravesados por celebraciones, traslados y reuniones familiares. El cronograma contempla guardias permanentes en áreas esenciales y cierres totales en dependencias administrativas, culturales y educativas.

Durante ambos días, el sistema de salud pública funcionará con guardias y áreas críticas activas las 24 horas en todos los hospitales de la Ciudad. En contraste, consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR permanecerán cerrados tanto el 24 como el 25 de diciembre.

En materia de seguridad y emergencias, se mantendrán operativas las guardias de la Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística, junto con las líneas 911 y 103, que funcionarán con normalidad para la atención de urgencias.