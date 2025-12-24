Cómo funciona el transporte público en Navidad por el 24 y 25 de diciembre 2025: subtes, colectivos y trenes

Cómo funcionan los colectivos en Nochebuena y Navidad.

Se termina el año y llegan los últimos feriados de 2025. Sin embargo, el tiempo no se detiene y muchas personas necesitan del transporte público para movilizarse en estos días festivos. En algunos casos, para ir a trabajar. En otros, solo para visitar a algún familiar, a la pareja o a los suegros. Lo cierto es que siempre se termina dependiente de la posibilidad de movilizarse.

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionará de forma especial para lo que queda de miércoles 24 de diciembre y durante este jueves 25 de diciembre, el Día de la Navidad después de la Nochebuena. Las modificaciones alcanzan a colectivos, trenes, subtes y el premetro, por lo que hay que estar atentos a lo que son los cronogramas definidos para estos servicios.

Uno por uno, cómo funcionan los transportes en Nochebuena y Navidad

Colectivos

Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): cada empresa prestará servicio con frecuencias reducidas , similares a las de los fines de semana.

cada empresa prestará servicio con , similares a las de los fines de semana. Jueves 25 de diciembre (Navidad): los colectivos circularán con horarios de domingos y feriados, con menor cantidad de unidades en la calle.

Trenes

Línea Belgrano Sur

24/12: funcionará con cronograma de sábado

Línea Mitre

24/12: funcionará con cronograma de sábado

25/12: funcionará como domingos y feriados

Línea Roca

24/12: funcionará con cronograma de sábado

25/12: funcionará como domingos y feriados

Línea Sarmiento

24/12: funcionará con cronograma de sábado

25/12: funcionará como domingos y feriados

Línea San Martín

24/12: funcionará como días hábiles

25/12: funcionará como domingos y feriados

Subte y Premetro

Línea A (24/12)

Último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 21.06 .

. Último servicio desde Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 21.32.

Línea B (24/12)

Último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem: 21.02 .

. Último servicio desde Leandro N. Alem a Rosas: 21.32.

Línea C (24/12)

Último servicio desde Constitución a Retiro: 21.35 .

. Último servicio desde Retiro a Constitución: 21.48.

Línea D (24/12)

Último servicio desde Congreso de Tucumán a Catedral: 21.07 .

. Último servicio desde Catedral a Congreso de Tucumán: 21.38.

Línea E (24/12)

Último servicio desde Pza. de los Virreyes-E. Perón a Retiro: 21.00 .

. Último servicio desde Retiro a Pza. de los Virreyes-E. Perón: 21.32.

Línea H (24/12)

Último servicio desde Hospitales a Fac. de Derecho-J. Lanteri: 21.54 .

. Último servicio desde Fac. de Derecho-J. Lanteri a Hospitales: 21.32.

Premetro (24/12)