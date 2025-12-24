Cómo funciona el transporte público en Navidad por el 24 y 25 de diciembre 2025: subtes, colectivos y trenes

Se termina el año y llegan los últimos feriados de 2025. Sin embargo, el tiempo no se detiene y muchas personas necesitan del transporte público para movilizarse en estos días festivos. En algunos casos, para ir a trabajar. En otros, solo para visitar a algún familiar, a la pareja o a los suegros. Lo cierto es que siempre se termina dependiente de la posibilidad de movilizarse.
El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionará de forma especial para lo que queda de miércoles 24 de diciembre y durante este jueves 25 de diciembre, el Día de la Navidad después de la Nochebuena. Las modificaciones alcanzan a colectivos, trenes, subtes y el premetro, por lo que hay que estar atentos a lo que son los cronogramas definidos para estos servicios.
MÁS INFO
Uno por uno, cómo funcionan los transportes en Nochebuena y Navidad
Colectivos
- Miércoles 24 de diciembre (Nochebuena): cada empresa prestará servicio con frecuencias reducidas, similares a las de los fines de semana.
- Jueves 25 de diciembre (Navidad): los colectivos circularán con horarios de domingos y feriados, con menor cantidad de unidades en la calle.
Trenes
Línea Belgrano Sur
- 24/12: funcionará con cronograma de sábado
Línea Mitre
- 24/12: funcionará con cronograma de sábado
- 25/12: funcionará como domingos y feriados
Línea Roca
- 24/12: funcionará con cronograma de sábado
- 25/12: funcionará como domingos y feriados
Línea Sarmiento
- 24/12: funcionará con cronograma de sábado
- 25/12: funcionará como domingos y feriados
Línea San Martín
- 24/12: funcionará como días hábiles
- 25/12: funcionará como domingos y feriados
Subte y Premetro
Línea A (24/12)
- Último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 21.06.
- Último servicio desde Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 21.32.
Línea B (24/12)
- Último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem: 21.02.
- Último servicio desde Leandro N. Alem a Rosas: 21.32.
Línea C (24/12)
- Último servicio desde Constitución a Retiro: 21.35.
- Último servicio desde Retiro a Constitución: 21.48.
Línea D (24/12)
- Último servicio desde Congreso de Tucumán a Catedral: 21.07.
- Último servicio desde Catedral a Congreso de Tucumán: 21.38.
Línea E (24/12)
- Último servicio desde Pza. de los Virreyes-E. Perón a Retiro: 21.00.
- Último servicio desde Retiro a Pza. de los Virreyes-E. Perón: 21.32.
Línea H (24/12)
- Último servicio desde Hospitales a Fac. de Derecho-J. Lanteri: 21.54.
- Último servicio desde Fac. de Derecho-J. Lanteri a Hospitales: 21.32.
Premetro (24/12)
- Último servicio desde Intendente Saguier a Centro Cívico: 21.07.
- Último servicio desde Centro Cívico a Intendente Saguier: 21.38.
- Último servicio desde Intendente Saguier a General Savio: 20.55.
- Último servicio desde General Savio a Intendente Saguier: 21.27.