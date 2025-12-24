Dónde está Papá Noel: seguí su recorrido en vivo con el Santa Tracker

Millones de niños esperan sus regalos por Navidad.

La Navidad es uno de los momentos más esperados por millones de niños porque saben que Papá Noel les llevará un regalo en estas fechas. Para hacer amena la espera, existe un sitio web de Google para seguir el recorrido de San Nicolás en vísperas del 25 de diciembre.

Como ocurre cada año, la Isla de Navidad en Kiribati fue el primer lugar del planeta en recibir la festividad, dando inicio del 25 de diciembre a escala mundial. Por el contrario, un grupo de islas menores bajo jurisdicción de Estados Unidos será el último en sumarse a la jornada navideña.

Desde la mañana de este miércoles, millones de niños pueden acceder a un sitio especial de Google para seguir en vivo a Papá Noel: Santa Tracker.

Cómo funciona Santa Tracker

A través de esta web se puede observar el recorrido que comenzó alrededor de las primeras horas del día. Cerca de las 8:30, Santa pasaba por Nueva Zelanda y se dirigía hace Nueva Caledonia, en Oceanía.

La experiencia que ofrece Google brinda actividades extra para disfrutar de la plataforma, como juegos, actividades y también brinda la posibilidad de aprender sobre tecnología.

En la plataforma hay dos cursos de programación y código, inspirados en la temática de Navidad, y válido para todas las edades, porque se presentan como juegos.

Alrededor de las 9.20, Papá Noel comenzaba su recorrido por Corea del Sur, para luego pasar por Japón. Una hora más tarde, ya había pasado por Australia, iniciando por la zona noreste, para después bajar hacia el sur a ciudades cono Sidney y Melbourne.

Cerca de las 11:30 de hoy, la web de Santa Tracker estimaba que ya se entregaron más de 800 millones de regalos por el mundo. Y cerca del mediodía ya visitaba Rusia, luego pasó por Filipinas, China y Taiwán, para luego seguir por el sureste asiático, visitando países como Indonesia, Brunei, Singapur y Malasia.

Luego volvió a China y siguió después por Laos, Tailandia y Myanmar. Su llegada a Latinoamérica será en las próximas 10 horas. Después de un recorrido hacia el norte del planeta, Papa Noel empieza nuevamente su camino hacia el sur para pasar por países como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Afganistán.

Cuántos renos tiene Papá Noel, cómo se llaman y qué significan sus nombres

Los renos de Papá Noel son nueve y se llaman Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner y Blitzen. Acompañan al trineo en su recorrido alrededor del mundo durante la Nochebuena.