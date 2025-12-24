En las vísperas de Navidad, Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla para diferentes regiones del territorio argentino que se extenderá durante casi toda la jornada del 24 de diciembre. Según indicaron las autoridades, las lluvias podrían estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, abundante caída de agua y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Según indicó el organismo nacional, se esperan lluvias intensas durante la Nochebuena y las primeras horas de la Navidad. En total, 16 provincias -en diversas regiones- se verán afectadas por las tormentas: Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Formosa, Córdoba, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Sobre el centro del país, específicamente el sur de Santiago, el sureste de Catamarca y La Rioja y el noreste de Córdoba, recae una alerta naranja por fuertes tormentas. "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", alertaron. Chaco, Corrientes, Santa Fe y Tucumán se sumaron a este grupo en las últimas horas.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual", especificaron desde el SMN.

Por su parte, el alerta amarilla rige para Buenos Aires -tanto provincia como ciudad-, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, San Juan y San Luis. En varias de ellas, específicamente el AMBA el alerta es a corto plazo. En todos los casos, se extenderá el alerta hasta las 00 hs del 25 de diciembre.

En lo que refiere a las provincias mencionadas, desde el SMN señalan que las regiones serán afectadas por "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes" que pueden estar acompañadas por: actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", sentencian.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante alerta amarilla y naranja