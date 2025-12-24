Alerta lluvia hoy en Nochebuena y Navidad en Córdoba: cómo será el 24 de diciembre

Durante el día, el ambiente será sofocante, con una temperatura mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 36.

El clima en Córdoba presenta condiciones típicas del verano, con altas temperaturas y elevada inestabilidad. Según el pronóstico del tiempo, este miércoles 24 de diciembre estará marcado por el calor intenso y una alta probabilidad de lluvias. El clima será un factor clave en la organización de actividades previas a la Nochebuena y Navidad.

Clima en córdoba hoy: calor intenso y humedad elevada

Durante la jornada del miércoles, el clima en Córdoba se caracterizará por un ambiente caluroso y pesado. La temperatura mínima prevista es de 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36 grados, configurando uno de los días más calurosos de la semana.

Estas condiciones estarán acompañadas por altos niveles de humedad, lo que incrementará la sensación térmica, especialmente en horas del mediodía y la tarde. El ascenso de la temperatura será progresivo desde las primeras horas del día, con un amanecer ya templado y sin descenso marcado durante la noche.

Pronóstico del tiempo: lluvias y tormentas aisladas en Nochebuena y Navidad

El pronóstico del tiempo para Córdoba anticipa una probabilidad de lluvias del 90%, con tormentas y chaparrones aislados que podrían desarrollarse a lo largo de la jornada. Durante la mañana se esperan tormentas de carácter disperso, algunas de las cuales podrían ser localmente intensas.

Con el correr de las horas, las condiciones de inestabilidad persistirán. Hacia la tarde y la noche, aumentan las chances de lluvias más generalizadas, acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas ocasionales. Este comportamiento atmosférico responde a la combinación de altas temperaturas y aire húmedo, un escenario frecuente en esta época del año.

Cómo evolucionará el clima durante el miércoles 24 de diciembre en Nochebuena y Navidad

El clima mostrará distintas etapas a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con probables tormentas aisladas. A pesar de las precipitaciones, la temperatura continuará en ascenso, generando una sensación de bochorno.

Por la tarde, el calor será protagonista, con registros cercanos al máximo previsto de 36 grados. En ese período, el pronóstico del tiempo indica la posibilidad de chaparrones y tormentas que podrían ofrecer un alivio momentáneo, aunque sin un descenso térmico significativo.

El pronóstico indica un 90% de probabilidad de precipitaciones, con tormentas y chaparrones aislados que podrían presentarse en distintos momentos de la jornada

Hacia la noche, las lluvias seguirán siendo probables, lo que podría influir en los preparativos y traslados habituales de la víspera navideña. El viento soplará desde el sector sur a una velocidad aproximada de 7 km/h, con escasa incidencia en la temperatura general.

Condiciones climáticas y recomendaciones generales

El clima en Córdoba para este miércoles se presenta exigente, tanto por el calor extremo como por la inestabilidad. Las altas temperaturas combinadas con lluvias intermitentes pueden generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo, por lo que se recomienda mantenerse informado ante eventuales alertas meteorológicas.

El pronóstico del tiempo no descarta tormentas intensas de corta duración, con abundante caída de agua en pocos minutos. Estas situaciones suelen provocar anegamientos temporarios en zonas urbanas y reducción de la visibilidad en rutas y accesos.

En síntesis, el miércoles 24 de diciembre estará dominado por un clima caluroso, con máximas elevadas y una alta probabilidad de lluvias durante todo el día. El clima en Córdoba mantendrá un patrón inestable, típico del verano, que marcará el ritmo de la jornada previa a las celebraciones de Navidad.