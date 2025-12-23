Tres frentes de precipitaciones de intensidad elevada golpearán a la provincia de Buenos Aires, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una mega alerta climática en 18 provincias de Argentina ante el desenlace de distintos sistemas de tormentas y fenómenos severos que demarcarán las próximas 48 horas.

De acuerdo al reporte actualizado este martes, tres frentes de precipitaciones de intensidad elevada golpearán a la provincia de Buenos Aires, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.

En territorio bonaerense, por ejemplo, cada uno de los sectores verán precipitaciones de intensidad variada, algunas localmente fuertes, con chances de estar acompañadas con actividad eléctrica, granizo ocasional, y abundante caída de agua en cortos períodos.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual. Cabe destacar que las ráfagas podrán alcanzar los 80 km/h durante las tormentas", indicó el SMN.

Para el miércoles 24, jornada de celebraciones de Nochebuena, Argentina registrará nuevamente tormentas, pero de ferocidad aún más elevada: bajo alerta naranja, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Catamarca y el extremo sur de Tucumán serán los perímetros afectados por estos fenómenos, mientras que Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, San Juan, Salta y Jujuy acompañarán, pero con alerta amarilla.

El segundo factor que disparó los monitores del SMN es el térmico. Ya bajo los efectos del verano estacional, este martes rige la advertencia por calor extremo en un perímetro compartido entre Santa Fe, Entre Ríos y territorio bonaerense.

Localidades bajo alerta amarillo por calor extremo en Argentina