El Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) publicó el pronóstico del tiempo para la última semana de 2025 en región sudamericana, instancia que permite anticipar las condiciones climáticas que presentará Argentina.

Según el reporte de acceso libre, los siete finales del año mostrarán una dicotomía muy significativa en las condiciones entre el norte y el centro y sur del territorio nacional, reflejado principalmente en el comportamiento de las precipitaciones y, en menor medida, en las temperaturas.

¿Cómo estará el clima en la última semana de 2025 en Argentina?

De acuerdo con el análisis publicado por el ECMWF y replicado por el sitio Meteored, la franja norte del país será la región más afectada por las lluvias, con acumulados que se ubicarán por encima de los valores normales para la época. En contraposición, gran parte del centro y sur de Argentina atravesará una semana con precipitaciones escasas y por debajo de los promedios habituales.

El escenario se condice con lo previsto tiempo atrás por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): el lunes 29, primer día hábil, el mal tiempo se asentará específicamente en Formosa, Salta y Jujuy

En cuanto al comportamiento térmico, la semana mantendrá características típicas de verano, con marcas elevadas en gran parte del país. Sin embargo, el foco de calor se posicionará en el área limítrofe entre La Pampa, Córdoba y provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles serán las provincias que registrarán lluvias en la última semana de 2025?

Según el modelo de anomalías de precipitaciones publicado este lunes por el SMN, las mayores lluvias acumuladas por fuera del promedio estacional se concentrarán en el norte y centro de Corrientes y zonas aledañas, junto al sur de Salta y extremo norte de Tucumán.