¿Llueve en Nochebuena?: cómo estará el clima este 24 de diciembre en la previa a Navidad

Tras la lluvia del martes, las dudas se centran cómo estará el clima en Nochebuena para recibir la Navidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 24 de diciembre en Buenos Aires y alrededores y señaló que la celebración va a tener que ser adentro.

El miércoles comenzará nublado y llegará la lluvia por la tarde, las tormentas aisladas se mantendrán hasta la noche. La temperatura se ubicará entre una mínima de 23 grados y una máxima 34 grados.

El jueves 25, para la reunión de Navidad, se irán las lluvias y el cielo continuará mayormente nublado; mientras que la temperatura descenderá notablemente al encontrarse entre una mínima de 19 grados y alcanzar solo una máxima de 29 grados.

Clima más cálido y seco: así será el comienzo del verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Este año es conveniente preparar la mesa de Nochebuena adentro, aunque se estiman lluvias aisladas

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.