Qué está abierto y qué no en Navidad: cómo funcionan los servicios el 24 y 25 de diciembre 2025

Con la llegada de las fiestas, una de las preguntas que se repite cada año vuelve al centro de la escena: qué servicios funcionan y cuáles no durante Nochebuena y Navidad. Para evitar confusiones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó el esquema oficial que regirá el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre de 2025.

La planificación apunta a garantizar la atención ante emergencias, ordenar el funcionamiento urbano y dar previsibilidad a vecinos y vecinas en días atravesados por celebraciones, traslados y reuniones familiares. El cronograma contempla guardias permanentes en áreas esenciales y cierres totales en dependencias administrativas, culturales y educativas.

Salud, emergencias y seguridad: qué servicios siguen activos

Durante ambos días, el sistema de salud pública funcionará con guardias y áreas críticas activas las 24 horas en todos los hospitales de la Ciudad. En contraste, consultorios externos, vacunatorios, CeSACs y CEMAR permanecerán cerrados tanto el 24 como el 25 de diciembre.

En materia de seguridad y emergencias, se mantendrán operativas las guardias de la Policía de la Ciudad, Bomberos, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística, junto con las líneas 911 y 103, que funcionarán con normalidad para la atención de urgencias.

Las escuelas estarán cerradas ambos días, al igual que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Dirección General de Rentas y las sedes comunales. El Registro Civil no atenderá al público, aunque contará con guardia de defunciones de 8 a 12.

Transporte, estacionamiento y recolección: cómo se reorganiza la Ciudad

La recolección de residuos tendrá un esquema diferencial:

24 de diciembre: no habrá servicio.

no habrá servicio. 25 de diciembre: funcionará con normalidad.

En cuanto al estacionamiento, se permitirá estacionar en avenidas y calles donde normalmente está prohibido de 7 a 21 en días hábiles. Además, no regirá el estacionamiento medido. Siguen vigentes las prohibiciones en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y sectores junto a ciclovías.

El subte y el Premetro funcionarán:

24 de diciembre: de 6 a 22.

de 6 a 22. 25 de diciembre: de 8 a 22.

El sistema Ecobici operará con modalidades especiales:

24: pases básicos, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario).

pases básicos, intensivos (viaje único, diario y mensual) y turísticos (viaje único y diario). 25: pases intensivos (mensual), recreativos y turísticos (viaje único y diario).

Los colectivos circularán el 24 con frecuencias reducidas hacia la noche y el 25 con cronograma de domingos y feriados. Los trenes del AMBA funcionarán el 24 con horario de sábado y el 25 con esquema de domingo y feriado. Los peajes operarán con normalidad, bajo el esquema de hora pico de fin de semana.

Cultura, espacios públicos y trámites: todo cerrado

En el plano cultural y recreativo, todos los museos, bibliotecas y espacios culturales del GCBA permanecerán cerrados ambos días. Esto incluye al Teatro Colón, el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, el San Martín, el 25 de Mayo y la Casa de la Cultura, entre otros.

También estarán cerrados el Jardín Botánico, el Ecoparque, las Reservas Ecológicas, el Planetario, la Torre Monumental y el Circuito de Espacios Culturales. Los cementerios funcionarán con horarios restringidos para inhumaciones, con esquemas específicos el 24 y el 25.

No habrá atención en la VTV, la Dirección General de Infracciones, el Registro de licencias para conducir (sede Roca) ni en la pista de aprendizaje.