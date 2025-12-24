Historia de la Navidad y su origen: por qué se celebra y desde cuando.

El origen de la Navidad es foco de debates y teorías. Esta celebridad, vinculada popularmente a la figura de Papá Noel o Santa Claus, tiene verdaderamente un origen católico. Y es que el 25 de diciembre la Iglesia Católica celebra el nacimiento de Jesús, de allí la palabra "Navidad" que en latín es "nativitas", lo que para nuestra cultura occidental sería "nacimiento".

La Navidad es la fecha más importante del calendario litúrgico en el cristianismo, de esta forma, en las iglesias se da lugar a grandes misas y celebraciones de la Santa Trinidad. La primera vez que se habló de esta efeméride fue en el Nuevo Testamento, la parte final de la Biblia que narra la vida, crucifixión y resurreción de Jesucristo.

Ahora bien, el origen de la Navidad tal y como la conocemos hoy, con los regalos y Papá Noel, tiene su origen en esta tradición cristiana y en otras laicas, también. Por ejemplo, el árbol de Navidad tiene su origen en Alemania donde el evangelizador san Bonifacio instauró la tradición. Sus hogas son de la especie perenne, que simboliza el amor de Dios. En cuanto a los regalos, su origen está relacionado a los Reyes Magos y antiguas tradiciones europeas que celebraban el cierre del año y el inicio de uno nuevo.

¿Jesús nació realmente el 25 de diciembre?

No se conoce con exactitud la fecha en la que nació Jesucristo, sin embargo, a principios del siglo IV la Iglesia Católica determinó el 25 de diciembre como conmemoración del nacimiento de su mesías, ergo, la Navidad. En este sentido, hay quienes argumentan que la Navidad se derivó o fue influenciada por festividades romanas y paganas anteriores; mientras que, por otro lado, están quienes sostienen que la Navidad cristiana, justamente, fue la que dio origen a esas celebraciones.

La Navidad es una celebración de origen cristiano.

Asimismo, la institucionalización de la Navidad como festividad cristiana tuvo su ancla con la consolidación de esta religión como la oficial del Imperio Romano. En ese contexto, muchas celebraciones populares fueron adaptadas para facilitar la conversión de la población, incorporando nuevos significados sin eliminar del todo las costumbres previas.

Con el paso del tiempo, la Navidad se transformó en una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano. A partir de la Edad Media, la fecha empezó a ganar un fuerte componente litúrgico, con misas especiales, representaciones del nacimiento de Jesús y rituales comunitarios que se extendieron por Europa y, más tarde, por América.