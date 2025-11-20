El paso bajo nivel de la estación Rafael Calzada es un proyecto que inició en abril del 2022 y podría ser clave para la reducción del congestionamiento del tránsito en la zona sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta obra está finalizada en un 70% gracias al retiro de escombros del interior del túnel que se ubica debajo de las vías del ferrocarril Roca, el cual conecta Presidente Perón y General Martín Miguel de Güemes de un lado y Presidente Perón y Rafael Calzada del otro.

Si bien la obra tuvo sus orígenes hace tres años, tras los recortes y ajustes llevados adelante por el Gobierno Nacional en materia de obra pública, debió frenarse en el año 2024 por falta de presupuesto. Afortunadamente, en marzo de este año, se reanudó la construcción y está próxima a terminarse. Según adelantó la coordinadora de la Delegación Municipal de Rafael Calzada, Juana Balduzzi, podrían finalizar el trabajo "para fin de año".

Al respecto de la situación presupuestaria, Balduzzi explicó que la obra y otras construcciones estuvieron paradas en distintas localidades del municipio ya que "no había presupuesto"; de esta manera, la coordinadora explicó que se reactivaron gracias a los fondos provenientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la Municipalidad de Almirante Brown.

A su vez, la funcionaria explicó que se genera un gran tumulto vehicular entre la espera de los autos para cruzar y las personas que aguardan en el cruce del tren, por lo que será clave su finalización. "Lo puntual es agilizar el paso de Presidente Perón porque esa calle tiene entrada por Güemes, por Agüero y por Rafael Calzada, y si hoy intentás cruzar es un cuello de botella importante", argumentó.

Por su parte, mediante un comunicado el municipio detalló: "Las máquinas excavaron por completo la tierra debajo del puente y abrieron el hueco que se transformará en el túnel vehicular". En este orden, el intendente del partido, Mariano Cascallares, aseguró que la obra "mejorará por completo la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la localidad".

Estructura y ubicación del túnel

Este túnel, que busca beneficiar al partido de Almirante Brown, tiene una extensión de 4.5 metros de altura y 9.50 metros de ancho, con dos carriles ida y vuelta y dos cruces peatonales subterráneos. El mismo le dará a Rafael Calzada un paso más para cruzar las vías del ferrocarril sumado al de la calle Presidente Perón, que se mantuvo activo durante la construcción del paso bajo nivel, y al de la avenida San Martín ubicada al otro lado de la estación.

Al unísono con esta obra, también se construyen los pasos bajo nivel de Longchamps y de Adrogué, y el Viaducto de Ruta 4, en la zona de la rotonda Los Pinos.