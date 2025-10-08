Es una de las obras más importantes de Buenos Aires y solucionará un problema histórico.

El intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares anunció la pronta inauguración del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada, una obra que mejorará el tránsito diario de quienes andan por la zona y solucionará embotellamientos. Los detalles de la construcción y los cierres programados afín de terminar más rápido la obra.

El Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada constituye una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Su construcción responde a una necesidad histórica de los vecinos de la zona, quienes durante décadas padecieron las demoras y los riesgos generados por el cruce a nivel del ferrocarril Roca, una de las líneas más transitadas del área metropolitana.

Una obra en etapa final y los cierres programados

A través de sus redes sociales Cascallares indicó que la construcción del Paso Bajo Nivel de la calle Presidente Perón en Rafael Calzada entró a su etapa final y que en ese marco se avanzará con el hormigonado de las calles aledañas.

Además, enumeró los cierres momentáneos que habrá en las próximas horas: "Se limitará temporalmente la circulación en el Paso a Nivel (PAN) de Perón, desviando el tránsito hacia el Paso a Nivel de la avenida San Martín (Arco de Calzada) y hacia los dos PAN de Claypole".

No es el único Paso Bajo Nivel que se inaugurará en Almirante Brown

"Mientras tanto la obra del Paso Bajo Nivel de la calle Dihel en Longchamps también se encuentra cerca de su apertura definitiva", añadió el intendente de Almirante Brown en el cierre de su mensaje en redes sociales.

Entre las características más destacadas de este Paso Bajo Nivel (que a principios del 2025 estaba avanzado en un 60%) se destacan: