La empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) activará en los próximos días el nuevo sistema de cobro automático de peajes por lectura de patentes en el acceso de Villa Elisa a la Autopista La Plata - Buenos Aires.

El esquema marcará un cambio trascendental en la forma de abonar, ya que alcanzará a todos los vehículos que circulen por ese tramo, tengan o no TelePase.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de pago de peajes en la Autopista La Plata - Buenos Aires?

El nuevo sistema de pago de peajes por lectura de patentes en la Autopista La Plata - Buenos Aires permitirá que todos los vehículos sean registrados mediante cámaras lectoras. Aquellos que no cuenten con TelePase podrán realizar el pago de manera online a través de una página web.

"Para quien no tenga TelePase, en los próximos días se podrá pagar por la web de Pago Patente. Se estará instalando en breve la cartelería informativa", explicaron fuentes de la empresa al portal 0221.com.ar.

La modalidad será continúa a la actualización de los importes que desde el miércoles 1° de octubre absorbieron una suba del 6,42%.

¿Cuánto sale el peaje de la Autopista La Plata - Buenos Aires?

Desde octubre 2025, un vehículo de categoría 2 deberá pagar $ 2000 en la cabina de Dock Sud (en sentido a La Plata). El monto se irá a $ 2500 si el usuario pasa en hora pico.

En caso de usar las bonificaciones por pagar con TelePase, los valores quedarán $ 1980,86 y $ 2476,08. En el peaje de Hudson, en tanto, los costos para la categoría 2 serán $1400 y $1800 (hora pico).