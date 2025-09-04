El partido bonaerense de Almirante Brown volvió a ser escenario de un violento asesinato que conmocionó a la comunidad. Un hombre de 62 años fue detenido acusado de haber matado a un vecino en la vivienda donde residía su expareja, en la localidad de Rafael Calzada. Según la investigación judicial, antes de concretar el crimen el sospechoso habría intentado contratar a un sicario, aunque no logró dar con alguien que ejecutara el plan.

La víctima fue identificada como Adriel Matías Damiani, de 40 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su domicilio de la calle Illía al 3600. Un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de un hombre herido. Cuando los agentes de la comisaría de Rafael Calzada ingresaron a la vivienda, constataron que Damiani presentaba un disparo en el pecho que resultó fatal.

Asesinato en Almirante Brown: un hombre mató al vecinode su ex

La fiscalía de Juan Manuel Baloira (UFI N°2 de Lomas de Zamora) ya está cargo del caso. Desde un comienzo, los investigadores pusieron la mirada sobre M. I. B., un hombre de 62 años que mantenía un historial de conflictos personales con su expareja, quien era vecina de Damiani. Ese vínculo resultó clave para reconstruir el trasfondo del crimen.

Los investigadores de la DDI de Lomas de Zamora reunieron testimonios y material de cámaras de seguridad que permitieron identificar un Chevrolet Corsa vinculado al acusado. El vehículo, según trascendió, estaba registrado a nombre de la expareja del sospechoso y fue visto en las inmediaciones de la escena del hecho poco antes del homicidio.

Las fuentes del caso indicaron que el detenido había intentado contratar a un sicario para que ejecutara el ataque. Sin embargo, al no conseguirlo, habría decidido actuar por sí solo. Esa hipótesis es la que guía a los investigadores mientras se continúan analizando pruebas y tomando declaraciones.

El Ministerio Público Fiscal ordenó allanamientos dentro del vehículo que inicialmente no arrojaron resultados. No obstante, el sistema de lectura de patentes (LPR) permitió ubicar el auto circulando por la intersección de Alsina y Manzanares. Fue en ese punto donde los efectivos interceptaron a M. I. B., quien fue detenido sin resistencia y trasladado a una dependencia policial.

Cómo avanza el caso

El sospechoso permanece ya se encuentra detenido. Mientras tanto la fiscalía avanza en la recolección de pruebas para determinar si hubo otras personas involucradas. Asimismo, se está trabajando para esclarecer el móvil del crimen y confirmar si la intención original fue atentar contra Damiani o si el ataque estuvo directamente dirigido a intimidar a la expareja del detenido.

El homicidio ocurrido en Almirante Brown expone una trama cargada de violencia y planificación previa, en la que un intento frustrado de contratar a un sicario derivó en la muerte de un vecino que terminó en el centro de la escena. La investigación continúa y se espera que en los próximos días haya novedades judiciales que definan la situación procesal del acusado.