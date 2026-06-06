Tiene 21 años y no se sabe dónde está: la desaparición en Chaco por la que piden una recompensa millonaria

El paradero de Axel Alejandro González es un completo misterio desde hace más de 20 días. El joven de 21 años desapareció el domingo 17 de mayo en la provincia de Chaco y en las últimas horas, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 10 millones de pesos.

Dicha medida tiene el objetivo de dar con personas que puedan brindar datos fehacientes de la ubicación de Alejandro. Además, amparándose en la Ley N° 26.538 se garantiza la confidencialidad de la persona que aporte información.

De acuerdo a lo que cuentan sus familiares, el joven fue visto por última vez a las 2 de la madrugada del 17 de mayo en el barrio de Anunciación en la ciudad de Fontana. A esa hora, Axel salió de su casa ubicada en en el barrio Takay de Puerto Tirol con destino a la vivienda de su exnovia. No obstante, nunca llegó al lugar e instantáneamente, dejó de contestar mensajes.

Fue luego de unas horas que los padres del chico decidieron realizar la denuncia por desaparición ante la Policía. Si bien, desde entonces, se montó un gran operativo en la zona con rastrillajes tanto aéreos como terrestres, hasta el momento, no ha habido noticias sobre el paradero del joven. María Inés Gómez, la madre de Axel, sostuvo en declaraciones a medios locales, que sospecha del accionar de la policía y de ciertas irregularidades en los despliegues de búsqueda.

La hipótesis de la madre se funda en que Axel no estaba solo esa madrugada. El joven se encontraba con su amigo Ariel Esteban Lázaro, quien indicó que antes de llegar a la casa de la exnovia de Axel se enfrentaron con unos oficiales y que ambos se separaron.

El caso Axel González tiene dos causas judiciales

Si bien las pericias descartaron que Axel haya sido obligado a subir al patrullero de los efectivos, la Justicia decidió abrir dos causas: una que investiga el paradero de Axel y otra para saber si la policía puede estar implicada en la desaparición del joven.

El Equipo Fiscal N° 14 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la fiscal Julieta Arolfo, se encuentra llevando a cabo la investigación por desaparición. Por el momento, la hipótesis de las autoridades es que el joven haya sido víctima de un delito contra la integridad física.

También están implicados en la causa familiares de la expareja de Axel, ya que la madre del joven declaró que tenían permanentes conflictos con su hijo. Por ahora, se ordenó la detención por amenazas de Sergio Román Gómez, Lorena Rosario Gómez y Antonio Ramón Gómez.