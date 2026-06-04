Caso Axel González: declaró uno de los detenidos y apuntó contra el ex suegro del joven desaparecido

La investigación por la desaparición de Axel Alejandro González (21) dio un giro clave en las últimas horas tras la declaración de uno de los imputados en la causa. El sospechoso, identificado como A.P., rompió el silencio ante el Equipo Fiscal Especial (EFE) y apuntó directamente contra el entorno de la ex pareja del joven, describiendo una presunta persecución en la vía pública previa a su rastro perdido.

Axel salió de su casa en Resistencia el 16 de mayo para encontrarse con su ex pareja en Fontana. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia alertó la situación y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá. La madre radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Horas más tarde, las autoridades ordenaron el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes.

En paralelo, se produjo la detención de siete civiles, entre los que se encuentran Lorena Gómez, ex novia del joven, Ramón "Cuno" Gómez, su exsuegro; y Sergio Gómez, ex cuñado, y que fueron imputados por encubrimiento. La investigación cambió de rumbo luego de que el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, se declarara incompetente para continuar al frente del expediente. De esta manera, el caso pasó a manos de la Fiscalía de Investigaciones N°14.

De acuerdo con la información publicada por el Diario Norte, los investigadores consideraron de "alta relevancia" el testimonio de A.P. debido a la precisión de los detalles aportados en las últimas horas. El hombre aseguró haber visto a Axel correr "descalzo, con las ojotas en sus manos", mientras era perseguido por "Cuno", quien se desplazaba en una motocicleta. El testigo describió minuciosamente la escena: Axel vestía un short negro con efecto nevado y un buzo gris claro con medio cierre. Según su relato, al cruzarse en el camino, el joven lo miró fijamente, pero no llegó a emitir ningún sonido.

Respecto al presunto perseguidor, A.P. detalló que se trasladaba en una moto Honda Wave blanca, vestido con una campera celeste de tres franjas, jean claro, zapatillas negras y gorra marrón. Además, indicó que en el asiento trasero viajaba un segundo acompañante al que no logró identificar debido a la oscuridad de la zona, y que el hijo de "Cuno" también apareció en el lugar a bordo de un rodado de gran cilindrada.

A.P. es uno de los imputados en la causa y está señalado por haber creado un perfil falso en una red social para difundir una versión que responsabilizaba a la policía, pero las pericias realizadas hasta el momento descartaron esa hipótesis. “A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla”, afirmó el oficial principal Facundo Gómez, vocero de la Policía del Chaco.

En paralelo, la situación de los cuatro efectivos policiales (el oficial subayudante R.B., la cabo Y.R. y los agentes A.M. y C.T.) que prestaban servicio en la Comisaría Segunda de Fontana entre el 16 y 17 de mayo sigue bajo observación preventiva. Aunque fueron trasladados a otras dependencias y designaron a una defensora oficial, aún no prestaron declaración.

Axel González: la causa entra en etapa decisiva con la apertura de los teléfonos secuestrados

Durante la mañana de este jueves, la Policía del Chaco continuó con el operativo de búsqueda de persona para localizar a Axel. El despliegue se realizó en la intersección de avenida 1° de Mayo y calle Paraíso, contó con la presencia de autoridades policiales, y fue encabezado por el subjefe de Policía, Manuel Victoriano Silva.

Este viernes podría haber un avance claro en la causa, cuando se realice la apertura de celulares de los detenidos y sospechosos. De acuerdo a lo detallado por Data Chaco, fueron incautados un total de 17 dispositivos electrónicos. Diez pertenecen a los detenidos durante los allanamientos ordenados por la Justicia, mientras que los siete restantes corresponden a los agentes que fueron removidos de la dependencia policial y que aparecen mencionados en distintas líneas investigativas.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la apertura de los teléfonos es "inminente" y que la fecha tentativa es este 5 de junio, aunque el procedimiento todavía depende de cuestiones administrativas, de la participación de peritos especializados y de la intervención de fuerzas federales. Los especialistas buscarán mensajes, registros de llamadas, ubicaciones, actividad en redes sociales y cualquier otro elemento que pueda aportar información sobre el paradero del joven o sobre las circunstancias de su desaparición.