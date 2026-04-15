Tormenta en el AMBA: calles inundadas y más de 11 mil usuarios sin luz

La localidad bonaerense de Avellaneda es una de las más perjudicadas por la lluvia.

Más de 11 usuarios se encuentran sin luz por el fuerte temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta madrugada se registraron calles anegadas debido a la intensidad de las lluvias, lo que complica la circulación de vehículos en diferentes puntos de esta zona.

La avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad bonaerense de Avellaneda, es una de las más perjudicadas por la lluvia, mientras que una situación similar ocurre en Dock Sud y en los barrios porteños de Belgrano y Palermo. A raíz del fenómeno climático, unos 2.739 usuarios de Edenor se encuentran sin luz, mientras que 8.526 usuarios de Edesur tampoco tienen servicio eléctrico.

En la zona de Palermo, donde se encuentran el Hipódromo, el Planetario y los Bosques y ciertos tramos de las avenidas Del Libertador, el agua acumulada llegaba hasta la vereda. Por su lado, la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda era una de las más complicadas para transitar debido a la cantidad de agua acumulada en los accesos y que provocaba serias demoras.

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Además, durante las primeras horas de la mañana se registraron los primeros incidentes como consecuencia del temporal. En la General Paz, a la altura de la avenida Cabildo y en dirección hacia Lugones, se produjo un incidente que generó demoras en el ingreso norte de la Ciudad.

En la autopista del Oeste, a la altura de El Palomar, en el kilómetro 20,10 y sentido hacia la Capital Federal, tres vehículos protagonizaron un choque múltiple. Afortunadamente, no se reportaron heridos. Por su parte, la autopista Panamericana presenta una circulación intensa en los carriles con sentido hacia la Capital Federal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la Ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.