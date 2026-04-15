Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el miércoles 15 de abril

La temperatura se mantendrá estable, con mínima de 17°C y máxima de 22°C

El clima, el clima en Córdoba y el pronóstico del tiempo vuelven a ser temas centrales ante una jornada marcada por condiciones inestables. Las previsiones anticipan un día con cambios moderados en la temperatura y alta probabilidad de precipitaciones, lo que genera expectativa sobre cómo evolucionará el tiempo durante el miércoles.

Clima en Córdoba hoy: condiciones generales del miércoles 15 de abril

Durante este miércoles 15 de abril, el clima en Córdoba estará dominado por la inestabilidad. Se espera una jornada con lluvias persistentes a lo largo del día, acompañadas por un ambiente cálido a templado que se mantendrá sin grandes variaciones térmicas.

Las temperaturas se ubicarán entre los 17 grados de mínima y los 22 grados de máxima, lo que refleja una amplitud térmica acotada. Este comportamiento responde a la presencia de nubosidad constante y precipitaciones que limitan el ascenso de la temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sector sur-suroeste a una velocidad aproximada de 6 km/h, lo que contribuirá a sostener un ambiente relativamente estable, aunque húmedo.

Pronóstico del tiempo: lluvias durante toda la jornada

El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvias del 90%, lo que anticipa precipitaciones casi aseguradas en distintos momentos del día. Durante la mañana, se esperan lluvias intermitentes que podrían intensificarse en algunos períodos.

Con el correr de las horas, las condiciones no mostrarán mejoras significativas. Por la tarde y hacia la noche, el panorama seguirá marcado por la inestabilidad, con nuevas lluvias que podrían extenderse de manera continua o en forma de chaparrones.

Este escenario obliga a considerar un día mayormente gris, con cielo cubierto y humedad elevada, características típicas de jornadas otoñales con sistemas de mal tiempo instalados sobre la región.

Cómo evoluciona el clima a lo largo del día

Cielo cubierto y lluvias persistentes marcarán el ritmo de toda la jornada en Córdoba

El comportamiento del clima a lo largo del miércoles no presentará cambios bruscos. Desde las primeras horas, la presencia de lluvias marcará el ritmo de la jornada, con un leve descenso de la intensidad en algunos tramos, pero sin mejoras sostenidas.

Hacia el mediodía, la temperatura se mantendrá en valores templados, sin alcanzar picos elevados debido a la falta de radiación solar directa. Durante la tarde, el ambiente seguirá estable en términos térmicos, aunque con continuidad de las precipitaciones.

Por la noche, el escenario se mantendrá similar, con lluvias probables y sin modificaciones relevantes en la temperatura. Este patrón evidencia un sistema climático que se mantiene activo durante todo el día, sin señales de disipación inmediata.

Claves del clima en Córdoba para este miércoles

El clima en Córdoba para este miércoles 15 de abril estará definido por tres factores principales: alta probabilidad de lluvias, temperaturas moderadas y escasa variación térmica. La combinación de estos elementos configura una jornada típicamente otoñal, con predominio de condiciones húmedas e inestables.

El pronóstico del tiempo refuerza la idea de un día sin cambios significativos, donde la continuidad de las precipitaciones será el rasgo más destacado. Este tipo de condiciones suele impactar en la dinámica diaria, especialmente en actividades al aire libre y en la circulación.

En síntesis, el miércoles se perfila como una jornada con lluvias persistentes, temperaturas templadas y un cielo mayormente cubierto, en línea con un patrón climático que se mantiene estable dentro de la inestabilidad.