Anticipan 72 horas de tormentas ininterrumpidas: cuáles serán las zonas afectadas

Se recomienda a la población del NEA y el Litoral mantenerse informada sobre las alertas actualizadas y los avisos a corto plazo por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de las lluvias y tormentas al territorio argentino. El desmejoramiento de las condiciones climáticas se extenderá durante las próximas 72 horas, dejando áreas con precipitaciones acumuladas de hasta 150 mm, además de elevadas probabilidades de caída de granizo y vientos fuertes.

“Se recomienda a la población del NEA y el Litoral mantenerse informada sobre las alertas actualizadas y los avisos a corto plazo por lluvias y tormentas con ráfagas y posible granizo a lo largo de la primera parte de esta semana”, advirtió la meteoróloga Marina Fernández en Meteored.

Lluvias y tormentas en Argentina: ¿Cuáles serán las provincias que registrarán precipitaciones de elevada intensidad?

El SMN activó una alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes 13 de abril en el norte de Córdoba, el noroeste de Chaco, el este de Salta y la totalidad de Formosa y Santiago del Estero.

Según el organismo oficial, las precipitaciones estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, indicó.

Para el martes 14, el SMN prevé una intensificación del desmejoramiento climático, y áreas de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Salta estarán bajo alerta naranja. “Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 150 mm, que pueden ser superados de forma localizada”, agregó.

A la par, una franja cordillerana muy limitada de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut también registrará lluvias localmente fuertes, con valores acumulados entre 10 y 20 mm.

Finalmente, para el miércoles 15 de abril, el frente de tormentas se desplazará aún más hacia el este del territorio argentino. Provincias como Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos se verán nuevamente afectadas por precipitaciones de variada intensidad, además de actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h.