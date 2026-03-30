Dónde queda San Cristóbal, la escuela donde un alumno mató a un compañero en Santa Fe

El frente de la escuela de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno mató a un compañero. Crédito: Google Maps

La violencia volvió a irrumpir en una escuela argentina con un episodio que genera estupor. Este lunes por la mañana, un adolescente entró armado a la Escuela N°40 de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado, un estudiante de 13 años murió y al menos otros dos resultaron heridos.

El ataque ocurrió a las 7:15, en el patio interno del establecimiento, cuando los alumnos esperaban el izamiento de la bandera. El secretario de Gobierno local, Ramiro Muñoz, confirmó que el agresor -de entre 15 y 16 años- sacó una escopeta de su mochila y empezó a disparar. La rápida intervención de un asistente escolar evitó una tragedia aún mayor.

Ataque en una escuela en Santa Fe.

Dónde queda San Cristóbal y por qué el caso impacta en todo el país

San Cristóbal es una ciudad ubicada en el norte de la provincia de Santa Fe, a unos 179 kilómetros de la capital provincial. Fundada en 1894, es cabecera del departamento homónimo y uno de los centros urbanos más importantes de la región, detrás de localidades como Ceres.

Es una comunidad de perfil tranquilo, con fuerte identidad educativa y social. Por eso, el ataque generó una conmoción inmediata: vecinos, familias y docentes intentan comprender cómo un hecho de estas características pudo ocurrir en un contexto ajeno a episodios de violencia extrema en escuelas.

Qué pasó en la Escuela N°40: cronología de una mañana trágica

El ataque ocurrió en los primeros minutos de la jornada escolar. Mientras los estudiantes aguardaban en el patio, el agresor -alumno de tercer año- extrajo una escopeta de su mochila y disparó contra sus compañeros. La víctima fatal era un estudiante de primer año.

Dos jóvenes resultaron heridos: uno de ellos fue trasladado de urgencia a Rafaela, con perdigones en el rostro y el cuello, en estado delicado. El otro presenta lesiones menores y permanece bajo observación.

La situación fue controlada cuando un asistente escolar se abalanzó sobre el atacante y logró desarmarlo. Luego, el joven fue detenido y la escuela evacuada. La Policía de Santa Fe desplegó un operativo en la zona y la Justicia inició una investigación para esclarecer el hecho.

Un perfil inesperado y el eco de una tragedia que se repite

Uno de los datos que más desconcierta es el perfil del agresor. Los docentes del establecimiento contaron que era un buen alumno, sin antecedentes de conducta violenta. Esta contradicción abre interrogantes sobre los factores que pudieron desencadenar el ataque.

En paralelo, comenzaron a circular en redes sociales videos grabados por otros estudiantes, que registraron tanto los disparos como la huida desesperada. Ese material ya forma parte de la evidencia judicial.

El caso remite a la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida en 2004, cuando un alumno de 15 años asesinó a tres compañeros dentro de una escuela. A más de dos décadas, la repetición de estos episodios vuelve a poner en discusión el acceso a armas, la salud mental adolescente y los protocolos de prevención en el ámbito educativo.