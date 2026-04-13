Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 13 de abril de 2026

Santa Fe soleado.

El inicio de semana trae alivio para la provincia de Santa Fe, luego de un sábado inestable y un domingo en recuperación. Este lunes 13 de abril de 2026 representa una mejora con condiciones más previsibles, sin precipitaciones y con temperaturas moderadas tanto en la capital provincial y en Rosario.

En un contexto climático típico de otoño, donde los cambios bruscos suelen ser protagonistas, la estabilidad prevista marca un respiro para la región. Este tipo de ventanas de buen tiempo suelen ser breves pero aprovechables.

El contraste con el sábado, atravesado por tormentas aisladas, y el progresivo mejoramiento del domingo reflejan la dinámica cambiante del clima en esta época del año. En cuestión de días, la región pasó de la inestabilidad a un escenario de mayor previsibilidad.

Este comportamiento no es nuevo: abril suele presentar estos “saltos” climáticos, donde la humedad y los frentes fríos interactúan y generan cambios rápidos. Por eso, los especialistas insisten en seguir los pronósticos actualizados, incluso en jornadas aparentemente estables.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario este lunes

En la ciudad del monumento a la bandera, el lunes se presenta con cielo parcialmente nublado durante todo el día. La temperatura mínima será de 16° y la máxima alcanzará los 25°, lo que mantiene una amplitud térmica moderada.

No se esperan lluvias ni tormentas, lo que favorece la circulación y las actividades al aire libre. Será una jornada estable, con condiciones ideales para retomar la rutina tras el fin de semana.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe este lunes

En capital provincial, el panorama será muy similar, aunque con una leve diferencia en la máxima. Se espera una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

La jornada tendrá características típicas de otoño templado, con mañanas frescas y tardes agradables, sin extremos térmicos ni fenómenos adversos.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones para el lunes