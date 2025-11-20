Alerta amarilla por vientos y lluvias: una por una, las 11 provincias afectadas

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que durante la jornada de este jueves 20 de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habrá tormentas y vientos fuertes. También anunció alertas amarillas en once provincias del país. Cuáles son las jurisdicciones que se verán más afectadas.

Durante el día, se registrará un cielo nublado durante toda la jornada, con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. Para la tarde, se esperan tormentas y un aumento de velocidad en las ráfagas de hasta 59 km/h. Hacia la noche el clima empeorará, con tormentas directamente fuertes y vientos de hasta 69 km/h.

“El jueves será un día de cambios meteorológicos en la franja central de la Argentina, en respuesta al avance de un frente frío que ingresará con fuertes vientos del sur y sudoeste sobre el norte de la Patagonia y la región cuyana. Posteriormente iniciando convección probablemente sobre La Pampa y el sur de Córdoba en la mañana, con la formación de las primeras tormentas", expresaron desde el sitio especializado en meteorología Meteored.

Sobre el viraje negativo del clima hacia la noche, desde Meteored dijeron que "se espera que con el correr del día la actividad de mal tiempo progrese hacia el este, afectando la franja norte de Buenos Aires". También indicaron que las precipitaciones podrían promediar 30 milímetros.

Alerta amarilla por lluvias y vientos en el AMBA

Según el Servicio Metereológico Nacional (SMN), a partir de este jueves rigen alertas amarillas por lluvias y vientos fuertes en diferentes provincias del país. En la franja central de Argentina la alarma es por tormentas y afecta a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Rioja.

En estos casos, desde la entidad se recomienda:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Evitar zonas de riesgo de rayos como playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades oficiales.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Crece el alerta en todo el país

Según el SMN, también rige alerta amarilla por fuertes vientos en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Río Negro, San Luis, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. En estos casos desde la entidad se recomienda asegurar los elementos que puedan volarse y evitar realizar actividades al aire libre.

El viernes la alerta amarilla por tormentas virará hacia el norte, afectando a las provincias de Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, La Rioja y Catamarca. Las alertas amarillas por fuertes vientos regirán sobre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.