A qué hora deja de llover hoy en CABA y el Conurbano: así está el clima hoy jueves 16 de abril en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 16 de abril y reveló hasta cuándo va a llover en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Este jueves se mantendrán las lluvias aisladas hasta la tarde, para dejar un cielo mayormente nublado durante la noche.

De acuerdo al SMN, la temperatura oscila entre una mínima de 19°C y una máxima de 23°C, mientras que hay una humedad del 88%. Se espera que los vientos a 15 km/h trasladen las lluvias hacia el sudeste después del mediodía y afecten a ciudades como Bahía Blanca.

El pronóstico extendido para el AMBA, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para el resto de la semana y confirmó que regresarán las lluvias, al menos, durante el fin de semana:

Viernes 17: se irán las lluvias y quedará un cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura volverá a subir; se ubicará entre los 17°C y los 25°C de máxima.

se irán las lluvias y quedará un cielo mayormente nublado, mientras que a subir; se ubicará entre los 17°C y los 25°C de máxima. Sábado 18: el pronóstico se mantendrá agradable con solo algo de nubosidad y una temperatura que oscilará entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima.

el pronóstico se mantendrá agradable con solo algo de nubosidad y una temperatura que oscilará entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima. Domingo 19: regresarán las lluvias, ya que habrá chaparrones durante todo el día, mientras que la temperatura se ubicará entre una mínima de 17°C y los 24°C de máxima.

Las lluvias regresarán el domingo, de acuerdo al pronóstico del SMN

Qué cuidados tomar en caso de que las lluvias se vuelvan intensas

Si bien este jueves las lluvias son aisladas y se dan cada cierto periodo de tiempo, no está de más recordar algunos consejos claves de especialistas para los momentos de lluvia intensa. Entre las principales recomendaciones se encuentran: