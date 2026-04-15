Temporal en Argentina: cuándo terminan las lluvias y las provincias aún en riesgo por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó los modelos climatológicos para las próximas 72 horas en Argentina. Demarcados por el fuerte temporal que afecta desde el martes a la zona pampeana y noroeste del país, el organismo mantiene este miércoles 15 de abril las alertas naranjas y amarillas por fuertes precipitaciones en el Litoral.

El escenario ya dejó anegamientos en el tránsito en localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El centro de Avellaneda y Dock Sud se reportaron calles inundadas y paralización momentánea de los servicios urbanos. Igual réplica se registró en las inmediaciones de los Bosques de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos del Observatorio Central Buenos Aires, el distrito porteño acumuló en las últimas 12 horas una caída de agua de 57.5 mm.

Pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas

Miércoles 15 de abril

El SMN mantiene activo la alerta naranja por fuertes tormentas en Entre Ríos y centro-sureste de Santa Fe. Según el anticipo, el área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a elevada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, los cuales podrían ser superadas localmente.

En paralelo, el norte y costa norte de la provincia de Buenos Aires, al igual que Corrientes y norte de Santa Fe se verán afectadas por un sistema de lluvias persistentes. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm", complementó.

Jueves 16 de abril

Ya sin alertas meteorológicas en vigencia, durante el jueves 16 lluvias matinales marcarán el inicio de la jornada en el AMBA. Luego, después del mediodía, el sistema se trasladará hacia el sureste, afectando a ciudades como Bahía Blanca.

Viernes 17 de abril

Para la jornada del viernes 17, el SMN prevé lluvias moderadas en la región del Valle de Traslasierra de San Luis y Córdoba. Si bien su intensidad no será de gran volumen, permitirá conservar el guarismo térmico no mayor a los 22° C.