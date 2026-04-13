Descubrieron que fueron cambiadas al nacer: una vive en Miami y otra en el Conurbano

Una historia salida de telenovela sorprendió a dos mujeres de 40 años con vidas completamente opuestas: habían sido cambiadas al nacer. Las protagonistas son Paula y Gabriela, nacidas el 22 de marzo de 1986 en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. La llegada de ambas fue con 13 minutos de diferencia y jamás hubieran pensado estar viviendo una vida que no les pertenecía.

La búsqueda de la verdad comenzó en 2024, cuando Paula, abogada, madre de dos hijos y residente en Miami, había realizado un test de ancestralidad juntos con sus padres, pero al notar que les dio distinto terminaron realizando una prueba de ADN. Una simple actividad a modo de curiosidad destapó un engaño de cuatro décadas: Paula no era hija biológica de las personas a las que llamó papá y mamá toda su vida.

Paula se fue a vivir a Miami hace más de 30 años y fue criada por una familia de profesionales. Pero Gabriela, la otra protagonista, vivió parte de su vida en una familia de clase media de Morón y afrontó las necesidades de una familia típica que debió afrontar las distintas crisis para llegar a fin de mes.

Según contó el periodista Martín Candalaft en el programa DDM: el Diario de Mañana (América TV), la familia biológica de Gabriela se contactó con el abogado Ignacio Peña Leguizamón para conocer la verdad. El letrado inició el trámite judicial y solicitó los primeros documento al Hospital Italiano para constatar los nacimientos que tuvieron lugar el 21, 22 y 23 de marzo de 1986. El objetivo era saber la verdad y conocer dónde se encontraba su hija biológica y "dónde estaban los padres de esa hija que habían criado", contó.

La búsqueda por la verdad

En diálogo con DDM, Leguizamón contó cómo empezó la investigación: "Solicité una medida precautoria en la Justicia Civil de Familia en la Ciudad. Solo tenia la partida de nacimiento de la hija de Miami. El juez me autorizó a abrir los archivos del Italiano". Desde la institución le brindaron las actas correspondientes al 21, 22 y 23, y allí se encontró con que el 22 -fecha en la que supuestamente habían nacido- no se registraban nacimientos, pero sí hubo tres el 21 y ocho el 23.

"La primera vez que me presento en el hospital es a partir de las planillas (fotocopiadas) y les pido ver los originales. Detecto los apellidos de mis clientes, hora y peso, la misma partera. Ahí arranca la investigación para buscar la verdad", describió el abogado. Luego, siguió la búsqueda en bases de información pública y solicitó datos al Registro Civil de CABA, accedió a todas las partidas de las fechas cercanas al nacimiento de ambas mujeres y allí encontró la de Gabriela.

El abogado analizó los nacimientos del 23 de marzo. Allí detectó que la beba número siete (Paula) había nacido a determinado horario y que 13 minutos después nació la número ocho, con 100 gramos, y se trataba de Gabriela. Se realizó el entrecruzamiento de datos y el abogado dio con un domicilio en el oeste del conurbano bonaerense.

La revelación

Leguizamón viajó hasta la casa de la familia biológica de Paula y allí se encontró con la madre de Gabriela, a quien comunicó lo que estaba pasando. Fue una conversación de 40 a 50 minutos en la vereda, de la misma participó otro hijo de la mujer junto a su pareja. "Se hicieron un ADN al mismo tiempo con muestras que se trajeron de Estados Unidos. La beba que fue a Miami era la beba del oeste", agregó el letrado. Ahora, hay una causa por supresión de identidad contra el Hospital Italiano.

La primera reacción de la madre de crianza de Gabriela fue meterse en la casa y salir con su pareja actual, ya que el motivo de la visita del abogado la tomó por sorpresa. La mujer se mostró enojada por lo que había pasado, pero al ver la foto de su hija biológica se "reconoció" en la cara de ella, ya que "son muy parecidas".

Al tiempo, ambas madres se comunicaron. Primero lo hicieron por teléfono durante dos horas y luego hubo un encuentro presencial. La familia de Estados Unidos viajó para conocer a la de Argentina. "Estuvieron seis horas juntos", e incluso se resolvió la herencia y ambas hijas fueron incorporadas a su familias biológicas.