Se conoció el primer nacimiento del 2026 en Argentina y es de San Luis

¡Es una nena! Nació la primera bebé del 2026 en Argentina.

La Argentina ya tuvo a su primera protagonista del 2026: una bebé. El nacimiento ocurrió apenas comenzado el nuevo año y tuvo lugar en la provincia de San Luis, que se quedó con el “primer puesto” entre los nacimientos de las primeras horas de enero.

La protagonista es Mia Saray Frías Olaechea, quien llegó al mundo a las 00 en punto del jueves 1° de enero en la Clínica Italia. Mientras en todo el país se levantaban las copas para recibir el 2026, Florencia Olaechea daba a luz en un contexto que no estaba del todo planificado. Según se informó desde el centro de salud, la mamá tenía una cesárea programada para el viernes, por lo que había decidido pasar la noche de Año Nuevo en la casa de un familiar. Sin embargo, en medio de la cena, el trabajo de parto se adelantó y la familia tuvo que trasladarse de urgencia a la clínica, donde finalmente se produjo el nacimiento.

San Luis se llevó el primer puesto en los nacimientos del 2026 con la llegada de Mia Saray Frías Olaechea.

Minutos después, a las 00.02, otra provincia se sumó a la lista de los primeros nacimientos del año. En Tucumán, en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, nació Helena Giselle. La madrugada fue particularmente activa en esa provincia, ya que poco después se confirmó otro parto: el de Noah Alejandro.

Bienvenidos: los primeros bebés del 2026 en Argentina

El recorrido por los primeros nacimientos del 2026 continuó en Santiago del Estero. Allí, a las 00.09, nació Génesis Victoria en la Maternidad del Hospital Regional Ramón Carrillo. Desde el establecimiento indicaron que el parto se desarrolló con normalidad y que tanto la madre como la recién nacida se encontraban en buen estado de salud.

En Salta también hubo motivos para celebrar durante la madrugada. En el Hospital Público Materno Infantil, a la 01.35, nació Hannah. Las autoridades médicas informaron que la evolución de la madre y de la beba era favorable.

San Juan se sumó poco después a la lista. A las 02.28, en el Hospital Rawson, Solange Atampiz dio a luz a Natalia Morales. Ya entrada la mañana, a las 04.24, hubo celebración en La Plata. En el Hospital San Roque de Gonnet nació Benicio Felipe, otro de los bebés que llegó al mundo en las primeras horas del nuevo año. Finalmente, a las 06.31, en Bahía Blanca, se conoció el nacimiento de Darkiel en el Hospital Penna. Bienvenidos a todos ellos y felicidades a sus familias.