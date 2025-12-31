En medio de la guerra comercial con EE.UU, China impone 55% de arancel a la carne argentina

El Gobierno chino anunció este miércoles que a partir del 1 de enero de 2026, o sea este jueves, impondrá un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne de res que superen determinados niveles de cuota, entre los proveedores que incluyen a Argentina, Brasil, Australia y Estados Unidos. La medida se aplicará por tres años y forma parte de una política de “salvaguardias” que, según fuentes de gobierno chino consignadas por la agencia Reuters, apunta a proteger a la industria cárnica local tras una investigación según la cual las compras internacionales “perjudicaron” a los productores chinos.

Las cuotas fijadas por el Ministerio de Comercio chino asignan a Brasil un cupo de importación de 1,1 millones de toneladas en 2026, mientras que Argentina tendría aproximadamente la mitad de ese volumen en su límite anual antes de que se active el arancel extra. Australia y Estados Unidos enfrentan cifras de cuota más bajas.

China es un mercado estratégico para la carne argentina. En 2024 Argentina exportó un récord de 931 mil toneladas de carne vacuna, consolidándose entre los principales exportadores del mundo. De ese total, más de la mitad se destinó a China, aunque esa proporción fue menor que en años previos debido a la diversificación..

Los datos oficiales y de cámaras sectoriales muestran que la dependencia del mercado chino es estructural. En el primer semestre de 2025, China representó más del 69% del volumen exportado de carne vacuna argentina, y en junio alcanzó cerca del 77,2% del total embarcado en ese mes. En periodos en los que China absorbió hasta el 78% de las exportaciones de carne argentina en un año comercial, un reflejo de la concentración de la demanda en ese destino.

En medio de los disparos

El acercamiento incondicional a Estados Unidos, comienza a repercutir con el comercio con China. En términos absolutos, el mercado chino creció de forma sostenida en la última década: en 2024 importó 2,87 millones de toneladas de carne vacuna, un 5% más que en 2023, y multiplicó por diez sus compras desde 2015. En ese contexto global, Argentina representa más del 20% del volumen total que ingresa a China.

La aplicación de aranceles adicionales a partir del año entrante modifica de fondo una relación comercial que ha sido clave para el sector argentino. El gigante asiático ha justificado la medida como una transición para “superar dificultades” en su industria, asegurando que “no busca restringir el comercio normal”, aunque los gravámenes entrarán en vigencia precisamente en un momento en que la economía china muestra signos de desaceleración y exceso de oferta interna.

En Argentina, el sector de carnes es una de las principales fuentes de divisas. La cadena productiva genera empleo y aporta a la balanza comercial en un contexto de restricciones externas e internas para acceder a moneda extranjera. La concentración de ventas en China, como principal destino de exportación, ha sido un factor de crecimiento en años recientes, pero también un riesgo. El cambio en las reglas arancelarias de Pekín implica reconfigurar planes de producción, logística y mercados alternativos en un horizonte donde la demanda asiática puede ser menos absorbente de lo esperado.