Es oficial: revelaron los cinco nombres de bebés más elegidos en Argentina en 2025

En 2025 la elección de nombres para bebés estuvo marcada por una tendencia clara: opciones cortas y utilizadas en todo el mundo. De acuerdo al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y a informes de sitios especializados entre los más populares se encontraron nombres como Olivia, Emilia, Felipe y Mateo. Cómo se conforma el ranking.

Estos son los 5 nombres de varón y de nena más elegidos en Argentina durante el 2025

Entre los nombres más elegidos se encontraron opciones clásicas y nombres modernos que han logrado posicionarse en los últimos años. La tendencia de este año que se va podría mantenerse para el 2026.

En el caso de los de nena los más populares de 2025 fueron cortos, de tono dulce y con un gran significado simbólico. Mientras que en el caso de los más elegidos para hombres se posicionaron nombres clásicos, fuertes y con bastante tradición.

Los nombres de mujer y hombre más elegidos en 2025 se caracterizaron por ser cortos y populares a nivel internacional

Los 5 nombres de nenas más elegidos este año

Olivia: se mantuvo como el más popular por segundo año consecutivo. De origen latino su etimología es el “olivo” y significa “la que trae paz” por eso se asocia con armonía, calma y sabiduría. Emilia: viene del latín Aemilius. Su significado más difundido es “trabajadora”, “constante” o “la que se esfuerza”. Isabella: es una variante de Isabel, de origen hebreo, muy popular a nivel internacional. Significa “promesa de Dios” o “Dios es abundancia”. Catalina: de origen griego (katharós) refiere a la pureza y significa “limpia” o “íntegra”. Emma: significa “entera”, “fuerte” o “universal”. Se asocia con fortaleza interior.

Los 5 nombres de varón más populares este año