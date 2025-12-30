La Inteligencia artificial reveló cuáles son los nombres más populares para bebés nacidos en enero de 2026.

La llegada de un nuevo año siempre despierta curiosidad sobre qué tendencias marcarán la agenda, y la elección de nombres para recién nacidos no queda afuera. Para enero de 2026, la Inteligencia artificial (IA) ya adelantó cuáles serán los nombres más populares entre familias de habla hispana y otras comunidades globales.

Este análisis no es casual. La IA cruza una enorme cantidad de datos que incluyen registros civiles, influencias culturales y preferencias sociales para detectar cuáles nombres combinan tradición con las aspiraciones actuales. De esta manera, la selección final refleja tanto la herencia cultural como las modas internacionales.

En el caso de las niñas, la IA destaca cinco nombres que sobresalen por su popularidad sostenida y significado. Sofía lidera la lista, seguida por Lucía, Olivia, Emma y Valeria. Estos nombres no solo suenan bien, sino que también cargan con significados valorados por muchas familias.

Por ejemplo, Sofía significa “sabiduría”, un atributo que muchas mamás y papás buscan transmitir. Lucía evoca la luz y el renacer, mientras que Olivia está vinculada a la paz, representada por el olivo. Emma refleja totalidad y universalidad, y Valeria, con raíces latinas, simboliza fortaleza. La IA también señala que su presencia en producciones culturales y figuras públicas impulsa su permanencia.

Para los varones, la IA coloca en primer plano a Liam, Noah, Mateo, Hugo y Lucas. Son nombres breves, con fuerza sonora y aceptación creciente a nivel global. Liam y Noah lideran rankings internacionales, mientras que Mateo, Hugo y Lucas mantienen fuerte arraigo en países hispanoparlantes.

Los nombres sugeridos por la IA incluye a bebés de diferentes lugares de nacimiento.

El origen y significado de estos nombres también ayudan a explicar su popularidad. Liam, con raíces irlandesas, simboliza determinación; Noah está asociado con tranquilidad y paz; Mateo, un clásico bíblico, significa “don de Dios”; y Hugo y Lucas son nombres fáciles de pronunciar y adaptar en distintas lenguas. La preferencia por estos nombres no es solo una cuestión de tradición, sino que también se ve influenciada por personajes famosos, figuras públicas y personajes de ficción que los llevan. Además, la tendencia global hacia nombres cortos y universales refuerza su elección.

Cuál es el nombre más popular de Argentina

Elegir el nombre de un bebé una decisión muy importante, ya que formará parte central de su identidad. Durante generaciones en Argentina se popularizó un nombre compuesto para hombres: Juan Carlos. Si bien no parece muy moderno, es un nombre cargado de tradición e historia del país y lideró por años rankings.

De acuerdo al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) argentino, Juan Carlos es el nombre más popular del país, ya que más de 400.000 lo llevan en su DNI. Se trata del más repetido a nivel nacional teniendo en cuenta nombre de mujer y de varón porque supera ampliamente a otros nombres muy utilizados como María, Valentina y Benjamín.