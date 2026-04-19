Multitudinario homenaje al papa Francisco del cura DJ

El sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto se presentó esta noche en Plaza de Mayo, en el marco de un multitudinario homenaje al Papa Francisco, en un evento que combinó música electrónica y espiritualidad, al cumplierse un año del fallecimiento del pontífice. Desde temprano, la zona se vio colmada de personas y con un importante despliegue logístico que incluyó cortes de tránsito en el microcentro porteño.

El show, de carácter gratuito, forma parte de un tributo al pontífice argentino y reunió a miles de asistentes frente a la Casa Rosada. La propuesta del llamado “cura DJ” mezcla bases electrónicas con fragmentos de discursos religiosos, en un formato que ya recorrió distintos escenarios internacionales.

El operativo incluyó restricciones vehiculares en los alrededores de Plaza de Mayo para facilitar el acceso del público y garantizar la seguridad durante el evento. La convocatoria generó gran expectativa en redes sociales y en la vía pública, con una asistencia que superó las previsiones.

Peixoto, quien ganó notoriedad mundial tras su participación en eventos masivos como la Jornada Mundial de la Juventud, se consolidó como una figura singular que fusiona fe y música. En Buenos Aires, su presentación sumó un fuerte contenido simbólico, al rendir homenaje al Papa Francisco en un espacio emblemático.

¿Quién es el Padre Guilherme?

Guilherme Peixoto es conocido a nivel mundial por acercar la fe a nuevas generaciones al mezclar la música electrónica con la fe católica. Suele armar sets con beats electrónicos y frases o fragmentos de figuras reconocidas de la iglesia, como lo fue el Papa Francisco.

El sacerdote portugués ganó popularidad en 2023 durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde despertó a más de un millón de peregrinos con un set de música electrónica antes de la misa final del Papa.

Y, con su nueva forma de predicar, ha logrado formar parte de festivales internacionales y recorrer el mundo. En noviembre de 2025 un clip de una rave católica en una catedral en Eslovaquia se volvió viral en redes sociales y tenía al padre como protagonista: era la celebración del cumpleaños 75 del arzobispo Bernard Bober.

Desde su viralización, el sacerdote ha crecido enormemente. Ahora realiza la gira “Hope Tour” en la que ofrece una experiencia única para los católicos y acerca la doctrina católica a los más jóvenes.

Con información de Noticias Argentinas