En el marco de su gira por África, el papa León XIV buscó bajarle el precio a su cruzada verbal con el presidente Donald Trump al asegurar que no le interesa "debatir con él" y que la cobertura mediática de sus comentarios de los últimos días "no fue del todo precisa".

Además, sostuvo que no se refirió específicamente a Trump cuando en su misa en Camerún habló del "puñado de tiranos" que gobierna el mundo. "Ese discurso se preparó dos semanas antes de que el presidente haga sus comentarios", afirmó León XIV ante periodistas ingleses.

Mientras Estados Unidos pelea en Irán junto a Israel, el jefe de la Iglesia Católica sorprendió al mundo con su primera gira internacional desde que asumió en el Vaticano.

En este momento viaja por África, siendo el tercer Papa de la historia en hacerlo, después de las visitas de Pablo VI y Juan Pablo II en la segunda mitad del siglo pasado. León XIV viene de hacer varias declaraciones políticas en torno a los conflictos de los últimos meses, que le valieron críticas del presidente Trump, quien llegó a decir que debería "enfocarse en ser un buen Papa y no un político".

Sin embargo, éstos no fueron los únicos comentarios del republicano contra su eclesiástico compatriota. El domingo pasado, mientras León XIV se ⁠preparaba para emprender su gira, Trump lo acusó de ser "débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior" en una publicación en su cuenta de Truth Social.

A ello, el mandatario le sumó una ​imagen generada ‌por IA de sí mismo como una figura parecida a Jesús, lo que le valió críticas generalizadas incluso de distintos conservadores religiosos que suelen apoyarlo. La publicación terminó siendo eliminada el lunes pasado por ⁠la mañana.

A principios de esta semana, el papa León reaccionó a los comentarios de Trump al asegurar que él "no le teme" al presidente estadounidense, a lo que Trump le respondió: "Él es Papa gracias a mí".

El jueves, el papa León apuntó contra los líderes que "gastan miles de millones en guerras" y dijo que el mundo estaba "siendo devastado por un puñado de tiranos", aunque no mencionó a Trump directamente. "Da la casualidad de que se interpretó como si ‌estuviera tratando de debatir con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto", dijo el pontífice este sábado.

Fuerte rechazo de la comunidad internacional a las críticas de Trump contra el Papa

La primera ministra italiana Giorgia Meloni fue una de las primeras figuras internacionales en marcar distancia con Trump y cuestionarlo por sus críticas a León XIV. Durante una rueda de prensa catalogó de "inaceptables" las declaraciones del republicano. "Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre", señaló Meloni. Además defendió al Papa al asegurar que "es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también se sumó al respaldo al Sumo Pontífice en un mensaje grabado que difundió en sus redes sociales. "Quiero expresar todo mi apoyo al Papa León XIV. A lo largo de la historia de la humanidad, los defensores de la paz y de los oprimidos fueron atacados por los poderosos que se creen divinidades a ser adoradas por los simples mortales", señaló el mandatario brasileño.

También fronteras adentro de los Estados Unidos está teniendo repercusión negativa en la imagen de Trump sus declaraciones contra el Papa. Según citó el medio norteamericano Axios, el rechazo entre los católicos republicanos al mandatario subió considerablemente en los últimos días.