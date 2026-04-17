Un nuevo y contundente papa León XIV sale a la escena mundial

El papa León XIV llega para celebrar una misa cerca del Estadio Japoma en Douala, Camerún

El papa ​León XIV ha estrenado un nuevo y contundente estilo de discurso en su gira por cuatro países africanos esta semana, lanzando duras denuncias contra la guerra y la desigualdad que han provocado repetidos ataques contra el pontífice ‌por parte del presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump.

El cambio en la retórica refleja la creciente preocupación de León por la dirección del liderazgo mundial, según expertos, después de que mantuviera un perfil relativamente bajo para un papa durante los primeros diez meses de su pontificado.

Trump atacó por primera vez a León calificándolo de "terrible" el domingo, en una aparente respuesta a las críticas del papa a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El jueves volvió a lanzar más críticas, sugiriendo que el papa no entendía las cuestiones de política exterior.

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El primer papa estadounidense, en declaraciones realizadas ese mismo día en Camerún, había afirmado que el mundo estaba "siendo devastado por ​un puñado de tiranos", sin nombrar ⁠a nadie en concreto.

"Normalmente, los papas y el Vaticano son cautelosos en lo que respecta a la política internacional, ‌y prefieren la diplomacia a la censura pública", dijo John Thavis, corresponsal del Vaticano jubilado que ⁠cubrió tres papados.

"(León) parece convencido de que el mundo necesita escuchar una ⁠condena explícita de la injusticia y la agresión, y parece consciente de que es una de las muy pocas personas que tienen una tribuna global".

EL PAPA, CONSIDERADO UN "LÍDER MORAL" EN LA ESCENA MUNDIAL

El papa, conocido por elegir cuidadosamente sus palabras, evitó en ⁠gran medida hacer comentarios sobre Estados Unidos hasta marzo, cuando se erigió en crítico abierto de la guerra ​de Irán.

No mencionó a Trump por su nombre en público hasta principios de abril, ‌sugiriendo que el presidente buscara una "vía de salida" para poner ‌fin a la guerra.

En África, el papa se ha expresado con mucha más firmeza. En los discursos pronunciados esta ⁠semana en Argelia y Camerún, advirtió de que los caprichos de los más ricos del mundo amenazan la paz y condenó las violaciones del derecho internacional por parte de las potencias mundiales "neocoloniales".

"El papa León se está consolidando como líder moral a escala mundial", dijo a Reuters el obispo John Stowe, de Lexington, Kentucky.

Stowe, presidente de una organización católica estadounidense por la paz, ​dijo que los recientes ‌mensajes de León tenían más peso al pronunciarse durante una visita a África, "dirigidos cara a cara a las personas que han vivido la guerra, la violencia, la hambruna y la pobreza crónica".

EL PAPA NO QUIERE SER "BLANDO CON EL TRUMPISMO"

Los papas han sido durante mucho tiempo una voz moral en la escena mundial, denunciando enérgicamente las situaciones de injusticia. Pero también se han esforzado, en general, por que la Iglesia se mantuviera ⁠neutral en los conflictos mundiales, permitiendo que el Vaticano actuara como mediador si se le pedía.

Es un equilibrio de roles difícil de mantener.

Massimo Faggioli, experto en el papado, señaló el ejemplo del papa Pío XII, quien dirigió una red clandestina para dar refugio a los judíos durante el Holocausto, pero es acusado por algunos críticos modernos de no haber alzado la voz lo suficiente contra el genocidio en curso.

"Siempre está ahí el fantasma de Pío XII", dijo Faggioli, profesor del Trinity College de Dublín, refiriéndose a por qué León podría estar decidiendo hablar con más contundencia ahora.

"No creo que quiera que se acuse al Vaticano de ser blando con el trumpismo ‌por el hecho de ser estadounidense".

LEÓN HABLA DE FORMA MÁS DIRECTA QUE SU PREDECESOR FRANCISCO

León, el antiguo cardenal Robert Prevost, pasó décadas como misionero y obispo en Perú antes de convertirse en papa.

Vivió allí durante un intenso periodo de conflicto interno entre el Gobierno peruano y el grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso, en el que murieron decenas de miles de personas en una sangrienta guerra.

"En el Perú rural, Prevost (...) se sumergió en lo que la pobreza, la corrupción, la globalización de la indiferencia, la catástrofe climática ‌y la violencia gubernamental le hacen a la gente", dijo Natalia Imperatori-Lee, profesora de la Universidad de Fordham.

"Está especialmente cualificado para hablar de los peligros de (...) la corrupción política y la violencia", añadió.

El papa Francisco, predecesor de León XIV, era argentino y también era conocido ‌por sus contundentes denuncias de ⁠los conflictos. Él también se enfrentó a Trump, quien en una ocasión calificó a Francisco de "vergonzoso".

Con sus comentarios de esta semana, señaló Thavis, León puede haber hablado con más contundencia que Francisco o cualquier ​otro papa anterior.

"Otros papas, incluidos Juan Pablo II y Francisco, han hablado de los peligros de las tiranías ideológicas y el neocolonialismo", dijo Thavis.

"Pero cuando León dice que el mundo está 'devastado por un puñado de tiranos', eso me parece un desafío mucho más directo a los líderes de las naciones poderosas".

Con información de Reuters