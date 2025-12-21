El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuál será el pronóstico del tiempo para celebrar junto a la familia el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre

Los preparativos para celebrar la Nochebuena en Argentina están en marcha y es fundamental saber cómo estará el clima en la Navidad 2025 en todo el país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuál será el pronóstico del tiempo para celebrar junto a la familia el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

El SMN ya tiene disponible el pronóstico del tiempo para cada localidad. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, y algo nublado por la tarde. Durante el día, el viento soplará desde los sectores del sureste y este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Mientras que en Córdoba, el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la tarde. Mínima de 23 °C y una máxima de 25 °C. En la jornada el viento soplará desde los sectores oeste y sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Las chances de precipitaciones van de cero a 10%.

Pronóstico del tiempo para Navidad 2025 en Argentina

En las provincias del noroeste y noreste argentino se esperan jornadas calurosas y con probabilidad de lluvias. Las jurisdicciones con las temperaturas más altas en Navidad serán Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y La Rioja.

Navidad en Buenos Aires: ¿Cómo estará el clima el 24 a la noche?

Cómo estará el tiempo en Catamarca

La mañana se presentará con el cielo nublado, y con lluvias aisladas por la tarde. La mínima será de 22 °C y la máxima de 35°. El viento será leve y provendrá del norte y el noreste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias se ubican entre el 10% y el 40%.

Cómo estará el tiempo en Chaco

El cielo estará mayormente nublado durante el día. La mínima se ubicará en los 22°C y la máxima llegará a los 31°C. Habrá viento del norte y noroeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las chances de precipitaciones van de cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Formosa

El cielo se presentará mayormente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima quedará en los 23°C y la máxima en los 35°C. El viento soplará del noreste y sur, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van de cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Jujuy

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado por la mañana, y lluvias aisladas por la tarde. Habrá una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 31°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores suroeste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van del 10% al 40%.

Cómo estará el tiempo en La Rioja

El día se presentará con el cielo mayormente nublado, a la mañana; y parcialmente nublado, por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 21°C y la máxima llegará a los 35°C. Habrá viento del noreste, por la mañana, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias oscilan entre cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Salta

Cielo mayormente nublado, a la mañana, y con lluvias aisladas, por la tarde. La mínima se ubicará en los 20°C y la máxima en los 31°C. El viento soplará del noreste, y las probabilidades de lluvias van del 10% al 40%.

Cómo estará el tiempo en Santiago del Estero

Cielo parcialmente nublado por la mañana, y mayormente nublado por la tarde. Se prevé una temperatura mínima de 25°C y una máxima de 35°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

Cómo estará el tiempo en Tucumán

Cielo mayormente nublado a la mañana, y con tormentas aisladas, por la tarde. La mínima estará en los 23°C y la máxima llegará a los 31°C. Habrá viento del noroeste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora; las chances de lluvias oscilan entre el 10% y el 40%.

Cómo estará el tiempo en Corrientes

La mañana tendrá cielo mayormente nublado. La mínima será de 22°C y la máxima de 35°C, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del norte y noreste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias oscilan entre cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Entre Ríos

Cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 24°C y la máxima llegará a los 35°C. Habrá viento del noroeste y sur, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en Misiones

Habrá un cielo mayormente nublado por la mañana y la tarde. Se estima una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 30°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores suroeste y oeste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias oscilan entre cero a 10%.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe

El cielo se presentará mayormente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 25°C y la máxima en los 35°C. El viento soplará del noroeste y sur, con una velocidad de entre 7 y 31 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van del 10% al 40%.

Pronóstico del tiempo para el sur de la Argentina

Las provincias del sur tendrá las temperaturas habituales para esta altura del año. Por el momento, no hay probabilidades de lluvias en la gran mayoría.

Cómo estará el tiempo en Chubut

Cielo algo nublado entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 13°C y la máxima en los 25°C. El viento soplará del suroeste, con posibilidad de ráfagas entre 42 y 50 kilómetros por hora. No se presentan chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en La Pampa

Cielo algo nublado por la mañana y la tarde. La mínima será de 20°C y la máxima de 30°. El viento será leve y provendrá del suroeste y el sureste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Neuquén

La mañana se presentará con el cielo algo nublado. La mínima será de 17°C y la máxima de 30°. El viento será leve y provendrá del sureste y el este, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

Cómo estará el tiempo en Río Negro

Cielo algo nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 15°C y la máxima llegará a los 26°C. Habrá viento del suroeste, con una velocidad de entre 13 y 31 kilómetros por hora; y no se presentan chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en Santa Cruz

Cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 6°C y la máxima llegará a los 14°C. Habrá viento del suroeste, con posibilidad de ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

La mañana se presentará con lluvias aisladas, y cielo mayormente nublado por la tarde. La mínima será de 3°C y la máxima de 9°. Habrá viento del oeste, con posibilidad de ráfagas entre 70 y 78 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvias van del 10% al 40%.

Pronóstico del tiempo para la región cuyana

Las últimas tres provincias presentan, en general, condiciones estables y sin chances de precipitaciones para festejar la Navidad en familia.

Cómo estará el tiempo en Mendoza

Cielo algo nublado entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 22°C y la máxima en los 33°C. El viento soplará del suroeste y noreste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora; y no se presentan chances de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en San Juan

Cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde. Se estima una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 35°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.

Cómo estará el tiempo en San Luis

Cielo mayormente nublado, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima será de 23°C y la máxima de 35°, muy similar a las marcas de los días previos. El viento será leve y provendrá del noreste y el este, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.