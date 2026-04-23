La joven insultada por el argentino detenido en Brasil rompió el silencio: “Que pague"

La joven brasileña que fue agredida con dichos racistas en un supermercado de Río de Janeiro por un argentino, rompió el silencio y relató el duro momento que le tocó atravesar mientras trabajaba en el comercio ubicado en Copacabana. El acusado es José Luis Haile, de 67 años, a quien se le dictó prisión preventiva esta semana.

Samara Lima, de 23 años, recordó que el hombre "no paraba de hacer ruidos" para callarla. "Me llamó 'mujer negra' y luego me insultó dos veces", relató la joven en diálogo con TV Globo. El hecho ocurrió cuando estaba trabajando en la caja y Haile se quejó por la demora, que se generó cuando una trabajadora de aplicaciones retiraba cuatro pedidos para delivery.

El argentino había intentado callar varias veces a Samara, pero ella le reclamó para que no lo hiciera más. Ante esto, el detenido le respondió dos veces con aberrante expresión: "Negra puta". La joven espera que "se tomen medidas y que pague por lo que hizo".

La denuncia de otro argentino

El episodio ocurrió este lunes y fue otro argentino el que denunció lo que había pasado. El hombre fue detenido y afrontó una audiencia judicial este martes, donde se le dictó prisión preventiva. A diferencia de Páez, Haile reside en Brasil desde hace dos años, según contó a la policía. Al momento de efectuarse la injuria racial contra Lima, el acusado vestía una camiseta de fútbol de Brasil con el 10 en la espalda.

"Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas; de lo contrario esto nunca terminará", explicó el Juan Esteban García, el denunciante, al medio O Globo.

García decidió intervenir porque vio "muy vulnerable" a la joven y pensó que "era lo correcto". Según recopiló el medio citado, Haile comparte videos y fotos de su vida en Río de Janeiro, y en varias publicaciones se lo ve trabajando como vendedor ambulante, con un "changuito" decorado con la camiseta de Boca.

El antecedente de Agostina Páez

Este caso recuerda a otro que sucedió a mediados de enero cuando la abogada santiagueña Agostina Páez se encontraba de vacaciones con amigas y realizó gestos racistas contra un grupo de trabajadores de un bar.

A raíz del hecho, fue denunciada y estuvo recluida durante varios meses en un departamento de Río de Janeiro hasta que la justicia brasilera realizó el juicio y le permitió volver al país con una condena económica.