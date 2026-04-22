La película es un clásico, pero está basada en una trilogía: dónde conseguir los libros de El diablo viste a la moda.

Aunque para muchos El diablo viste a la moda es una de las comedias más icónicas de los 2000, lo que no todos saben es que la historia no termina ahí. Detrás del éxito en pantalla hay una trilogía literaria que amplía el universo de Andy Sachs y su vínculo con el poder, la moda y las decisiones personales.

Escrita por Lauren Weisberger, la saga explora con ironía y tensión los costos del éxito y las segundas oportunidades. En Argentina, están editados por el sello Stefano, de Ediciones Urano y estarán disponibles en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo. Allí se podrán encontrar los tres títulos que componen la saga, en un contexto ideal para redescubrir una historia que va mucho más allá de la pantalla.

De qué tratan los 3 libros del Diablo Viste a la Moda

1) El origen: una jefa imposible de olvidar

El primer libro, El diablo viste a la moda, presenta a una joven periodista que accede a un trabajo codiciado en una revista de moda, sin imaginar que su jefa, tan brillante como despiadada, la empujará al límite.

Con una narrativa ágil y mordaz, la novela se convirtió en un fenómeno global y dio origen a la adaptación cinematográfica que terminó de instalar la historia en la cultura popular.

La película es un clásico, pero está basada en una trilogía: dónde conseguir los libros de El diablo viste a la moda.

2) La secuela: cuando escapar no es suficiente

En La venganza viste a la moda, Andy intenta construir una nueva vida lejos de ese pasado, pero todo vuelve a desestabilizarse. “La mañana de su boda, Andy descubre una carta repleta de insinuaciones devastadoras… Entonces, se da cuenta de que nada es lo que parece”, anticipa la trama, que retoma el conflicto desde un lugar más personal y emocional.

La película es un clásico, pero está basada en una trilogía: dónde conseguir los libros de El diablo viste a la moda.

3) El cierre: poder, secretos y nuevas alianzas

La trilogía se completa con El diablo regresa, donde el foco se desplaza hacia nuevos escenarios y dinámicas de poder. “Él le ha tendido una trampa. Ellas lo van a hundir”, plantea la historia, ambientada en un entorno donde el lujo, las apariencias y los secretos marcan el ritmo de las relaciones.