Musk se muestra cauteloso respecto a los robotaxis ante un despliegue más lento de lo previsto

FOTO DE ARCHIVO: Presentación de los robotaxis de Tesla en Austin, Texas.

Por Chris Kirkham y Abhirup ​Roy

LOS ÁNGELES, 23 abr (Reuters) - El lanzamiento del incipiente negocio de robotaxis de Tesla está avanzando más lentamente de lo esperado, de acuerdo a varios analistas ‌de Wall Street, tras una actualización ‌inusualmente pesimista por parte del director ejecutivo de la empresa, Elon Musk.

A lo largo del último año, Musk ha esbozado un plan de expansión agresivo para el servicio de transporte autónomo de Tesla. Durante la presentación de resultados del primer trimestre de la firma el miércoles, sin embargo, adoptó un tono más cauteloso.

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Musk dijo a los inversores que esperaba tener robotaxis y vehículos sin conductor en "una docena de estados" ​para finales de año, y ⁠afirmó que la empresa está adoptando un "enfoque cauteloso" para evitar lesiones o víctimas ‌mortales.

No ofreció nuevos detalles sobre la expansión de los robotaxis a ⁠Dallas y Houston que Tesla anunció en las ⁠redes sociales el fin de semana.

Esto supuso un cambio con respecto a julio, poco después de que Tesla lanzara una red piloto de robotaxis a pequeña escala en Austin, ⁠Texas. En ese momento, Musk afirmó que los robotaxis estarían disponibles para "la ​mitad de la población de Estados Unidos a finales de ‌año" y que aumentarían a un "ritmo hiperexponencial".

Los ‌analistas señalaron que es probable que Tesla se enfrente a las dificultades ⁠prácticas que conlleva el lanzamiento a gran escala de vehículos autónomos, problemas que competidores como Waymo, de Alphabet, llevan años sorteando mientras prueban la tecnología por todo el país.

Gran parte del valor de mercado de 1,5 billones de dólares de Tesla está ​ligado a la ‌creencia de los inversores de que pronto operará una amplia flota de robotaxis y venderá millones de suscripciones de software de conducción autónoma.

Los analistas de William Blair describieron la conferencia sobre resultados del miércoles como "poco enérgica" y señalaron que Musk "adoptó un tono poco habitual -reservado y cauteloso- al hablar ⁠de sus temas favoritos habituales".

"El despliegue de los robotaxis ha sido mucho más lento de lo esperado", escribieron.

Musk tiene un largo historial de promesas incumplidas en torno a los vehículos autónomos que se remonta a una década. En enero de 2025, reconoció que se le conocía como "el niño que gritó lobo" en lo que respecta a la tecnología sin conductor, antes de añadir: "Esta vez hay un lobo, y tú puedes conducirlo".

De la conferencia del miércoles ‌se desprendió claramente que los plazos previstos para una expansión a gran escala de los robotaxis se están retrasando.

Durante una conferencia sobre resultados celebrada en abril de 2025, Musk afirmó que los robotaxis serían relevantes para los resultados de Tesla a "mediados del año que viene".

El miércoles dijo que los robotaxis probablemente "no serán muy relevantes este año", pero que "lo ‌serán de forma significativa el año que viene".

Tesla planea desarrollar su negocio de robotaxis en torno al Cybercab, un vehículo de dos plazas diseñado para ser totalmente autónomo, sin volante ni ‌pedales.

Musk dijo el miércoles ⁠que Tesla había comenzado la producción del Cybercab, pero reiteró que la producción inicial "será muy lenta".

Afirmó que el crecimiento "exponencial" del Cybercab se ​produciría "hacia finales de año y, sin duda, el año que viene", y añadió que, con el tiempo, representaría "la mayor parte de nuestra producción a largo plazo".

(Reportaje de Chris Kirkham en Los Ángeles y Abhirup Roy en San Francisco. Editado en español por Juana Casas)