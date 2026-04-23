WhatsApp avanza en un botón que cambiará todo

Por ahora, el botón está en fase de pruebas dentro de la beta de WhatsApp.

WhatsApp está probando una nueva función que puede cambiar por completo la forma en la que usás la app todos los días. Se trata de un botón impulsado por inteligencia artificial que permite resumir todos los mensajes no leídos en segundos, evitando tener que abrir chat por chat. La herramienta apunta directamente a uno de los problemas más comunes: la acumulación de conversaciones pendientes.

La novedad, que ya aparece en versiones beta, funciona desde la bandeja principal. Con solo tocar el botón, la IA analiza todos los mensajes que no leíste y genera un resumen claro con lo más importante, indicando quién dijo qué y en qué contexto. La idea es simple pero potente: ponerte al día sin perder tiempo navegando entre múltiples chats.

Cómo funciona el nuevo botón de WhatsApp

El sistema utiliza la inteligencia artificial de Meta para leer los mensajes pendientes y condensarlos en pocas líneas. A diferencia de funciones anteriores, que resumían conversaciones de forma individual, esta herramienta puede procesar varios chats al mismo tiempo.

Por ejemplo, podrías ver un resumen que te diga quién te escribió, qué temas se están discutiendo en grupos y cuáles son las decisiones pendientes. Todo esto sin necesidad de abrir cada conversación, lo que agiliza muchísimo el uso diario de la app.

Además, su uso es muy sencillo: cuando entrás a WhatsApp con mensajes sin leer, el botón aparece en la parte superior del feed. Al tocarlo, se genera automáticamente el resumen.

Una de las principales preocupaciones es si la IA accede al contenido de los chats. Según la compañía, el análisis se realiza en un entorno privado y seguro, donde los datos se procesan y luego se eliminan. Es decir, no se almacenan conversaciones ni quedan registros tras generar el resumen.

Esta herramienta puede procesar varios chats al mismo tiempo.

Cuándo llega esta función

Por ahora, el botón está en fase de pruebas dentro de la beta de WhatsApp, tanto en Android como en iPhone. Aunque no hay fecha exacta de lanzamiento, todo indica que podría llegar en las próximas semanas o meses, dependiendo también de cuestiones regulatorias en algunas regiones.

En definitiva, esta nueva función busca resolver un problema cotidiano con una solución directa: menos lectura innecesaria y más eficiencia en el uso de la app. Una apuesta fuerte de WhatsApp por integrar IA en la experiencia diaria.