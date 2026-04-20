Qué es Liquid Glass y cómo cambiará a WhatsApp

Fuente: Chic Magazine.

Liquid Glass no es una app separada ni una modificación no oficial. Es un nuevo estilo visual desarrollado para WhatsApp, basado en los principios de diseño de iOS 26. La principal característica es la incorporación de efectos de transparencia en capas, que permiten ver sutilmente el contenido de fondo y generan una sensación de mayor profundidad en la pantalla. Además, el diseño se adapta automáticamente tanto al modo claro como al modo oscuro del sistema.

Qué cambia en la interfaz

Los cambios son visibles en varias partes de la app, pero el más llamativo está en la barra inferior. La barra de pestañas es el elemento más representativo del nuevo diseño: ahora parece flotar sobre la interfaz, con bordes suaves y efecto semitransparente. Al cambiar de pestaña, la animación y el fondo reflejan el contenido circundante.

Los botones y menús también fueron rediseñados. Incorporan un acabado translúcido con ligeros reflejos que aportan profundidad, manteniendo una estética uniforme en toda la aplicación. Esto evita contrastes bruscos y contribuye a una interfaz más coherente.

El teclado es otro elemento que cambia notablemente. Ahora ofrece una experiencia visual más moderna, con translucidez y coherencia en el diseño respecto al resto de la aplicación. Tanto en modo claro como en modo oscuro, el teclado mantiene la estética de Liquid Glass.

Cómo saber si ya lo tenés

Hay tres señales concretas para saber si Liquid Glass ya llegó a tu celular. Primero: observá la barra inferior de WhatsApp; si el menú se ve flotante, con bordes redondeados y cierta transparencia, la actualización ya está activa. Segundo: abrí cualquier chat y desplegá el teclado; si el fondo es translúcido y deja ver los colores del chat, ya contás con el nuevo diseño. Tercero: revisá la versión de la aplicación en Ajustes → Ayuda → Información de la aplicación: debés tener instalada la versión 26.14.76 o superior.

Por qué no todos lo tienen todavía

La función no se activa manualmente ni depende solo de actualizar la app. WhatsApp no existe una opción para activarla de forma manual, por lo que incluso con la app actualizada puede que todavía no aparezca. Para saber si Liquid Glass ya está activo en tu celular, el indicador más claro es la barra inferior: si sigue teniendo un fondo sólido, el rediseño aún no llegó. El despliegue es escalonado y se irá habilitando para más usuarios en las próximas semanas.