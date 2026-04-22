Enviado de Trump pretende sustituir a Irán por Italia en el Mundial: FT

FOTO ARCHIVO- Los italianos Gianluca Mancini, Pio Esposito, Marco Palestra, Leonardo Spinazzola y Federico Gatti tras la derrota por penales ante Bosnia-Herzegovina en la final del repechaje de la UEFA al Mundial

Un ​alto representante del presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a la FIFA que ‌sustituya a Irán ‌por Italia en el Mundial, informó el miércoles el Financial Times.

El plan es un intento de reparar las relaciones entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, después de que ambos se distanciaran a raíz de ​los ataques ⁠del presidente estadounidense contra el papa León ‌XIV por la guerra de Irán, ⁠informó el FT, citando ⁠a personas familiarizadas con el asunto.

"Confirmo que he sugerido a Trump y a (el presidente de la ⁠FIFA, Gianni) Infantino que Italia sustituya ​a Irán en el Mundial. Soy ‌italiano de nacimiento y ‌sería un sueño ver a la Azzurri ⁠en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión", declaró Paolo Zampolli ​al ‌FT.

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La Casa Blanca, la FIFA, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de ⁠Reuters.

Italia sufrió un duro golpe en marzo después de que la selección se quedara fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras caer 4-1 en la tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca ‌de la UEFA.

El FT informó que Irán emitió un comunicado el miércoles en el que afirmaba que estaba preparado para el torneo y tenía previsto participar. Reuters no pudo verificar inmediatamente ‌el reporte.

Irán había declarado a principios de abril que solo decidiría sobre la participación de la ‌selección en ⁠el Mundial una vez que recibiera una respuesta de la FIFA sobre ​el traslado de sus partidos de Estados Unidos a México.

Con información de Reuters