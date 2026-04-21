La comunidad armenia marchará este viernes para conmemorar el genocidio

En el marco de la centésima undécima (111°) conmemoración del Genocidio Armenio, el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica advierte sobre los riesgos del avance del negacionismo: “Un genocidio que se niega es un genocidio que se repite. El negacionismo no es un fenómeno del pasado, y la negación del Genocidio Armenio fue uno de los primeros ensayos modernos de impunidad internacional. Porque cuando el mundo mira para otro lado, no solo olvida: legitima”, afirmó Aram Mouratian, Director Ejecutivo del CNA.

Asimismo, advirtió que estas dinámicas continúan en la actualidad: “Las políticas de negación de Turquía y Azerbaiyán continúan distorsionando el pasado y generando condiciones para la repetición del acto. Esto les ha permitido volver a perpetrar actos de genocidio y limpieza étnica entre 2020 y 2023 con los armenios de Artsaj”.

Por último, señaló que en Argentina “también crecen discursos negacionistas”, lo que representa un desafío para el orden democrático: “Ninguna sociedad está inmunizada contra el negacionismo. Cuando se discute la existencia de un crimen, se afectan los consensos básicos que sostienen el estado de derecho”.

La comunidad armenia llevará adelante un calendario de numerosas actividades conmemorativas, entre las que se destaca la marcha del viernes 24 de abril a las 19:00 hs desde la Facultad de Derecho (Av. Figueroa Alcorta 2263, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), organizada por las organizaciones juveniles comunitarias. Asimismo, Unión Juventud Armenia (UJA) desarrolla una campaña sudamericana titulada “Un nombre, una historia, una lucha”, buscando visibilizar la vigencia del genocidio a través del negacionismo y denunciando las masacres en Artsaj.